Meilleurs traits à choisir dans Starfield : un guide

Dans Starfield, sélectionner les bons traits pour votre personnage peut avoir un impact considérable sur votre gameplay. Ces traits vous permettent de construire l'identité de votre personnage au-delà de ses compétences de base. Même si vos préférences en matière de style de jeu influenceront votre choix d'arrière-plan, les traits ne peuvent pas être ajoutés après le démarrage du jeu. Il est donc crucial de bien choisir. Voici quelques-uns des traits préférés de notre équipe et pourquoi nous les recommandons.

1. Kid Stuff : Avec ce trait, vous pouvez recevoir des articles gratuits de vos parents. Bien que vous les payiez techniquement chaque semaine, la valeur de ce qu’ils fournissent dépasse le montant que vous donnez. Les premières armes et objets qu’ils proposent peuvent être incroyablement utiles, et ils sont exclusifs à ce trait. N'oubliez pas de rendre visite à vos parents lorsqu'ils vous laissent un mot au Lodge. Quel que soit votre niveau de richesse, vous ne devez leur payer que 500 crédits chaque semaine de jeu.

2. Dream Home : Acquérir un appartement à Starfield est possible, mais rien ne se compare à la Dream Home. Cette caractéristique vous donne accès à cet espace de vie luxueux, ce qui en fait un choix d'élite. Pour plus d’informations sur la Dream Home et comment l’obtenir, reportez-vous à la ressource fournie.

3. Extraverti ou Introverti : Selon que vous envisagez de voyager avec un compagnon ou seul, choisir l'un ou l'autre de ces traits vous procurera un buff approprié. Étant donné qu’avoir un compagnon est avantageux pour un soutien supplémentaire ou une capacité de stockage, le trait Extraverti a tendance à être la meilleure option.

4. Traits d'affiliation à une faction : les traits Freestar Collective Settler, Neon Street Rat ou United Colonies Native permettent des options de dialogue bonus et offrent des avantages dans les missions de faction respectives. Ces traits peuvent améliorer votre expérience de jeu de rôle immersive.

5. Traits d'affiliation religieuse : en sélectionnant Élevé Éclairé, Élevé Universel ou Étreinte du Serpent comme affiliations religieuses, vous obtiendrez différentes options de conversation et récompenses dans le jeu. Alors que les religions Éclairées et Universelles sont populaires dans les systèmes établis, le trait Étreinte du Serpent offre des avantages intéressants comme un léger buff d'O2 et de santé, ainsi que des choix de conversation distinctifs et amusants.

N'oubliez pas que si vous trouvez qu'un trait particulier ne convient pas à votre style de jeu, il existe un moyen de le supprimer pendant votre partie. Reportez-vous à la ressource fournie pour plus d’informations sur la façon de procéder.

En conclusion, choisir les bonnes caractéristiques dans Starfield est crucial pour une expérience de jeu agréable et personnalisée. Tenez compte de vos préférences en matière de style de jeu et sélectionnez les traits qui correspondent à l'identité et aux objectifs de votre personnage. Bon jeu !

Sources:

– Guide des meilleurs traits et arrière-plans de Starfield (URL du guide)

– « Comment supprimer des traits dans Starfield » (URL de l'article)