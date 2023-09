Starfield de Bethesda reçoit des critiques mitigées sur Steam

By

Le jeu spatial très attendu de Bethesda, Starfield, est sorti le 6 septembre, marquant la fin de 25 ans de période de sécheresse du développeur en matière de nouvelle propriété intellectuelle. Le jeu a généré un buzz important parmi les fans et les critiques, beaucoup le comparant aux titres précédents de Bethesda comme Morrowind et Fallout 3.

Dans Starfield, les joueurs commencent leur voyage en tant que mineur qui tombe sur un étrange artefact, déclenchant une quête multidimensionnelle à travers différentes factions et vaisseaux spatiaux. Bien que le jeu se déroule dans l'espace et présente des extraterrestres et des vaisseaux spatiaux, l'écrivain de Kotaku Zack Zwiezen souligne qu'il conserve toujours les éléments familiers du RPG Bethesda vus dans les titres précédents.

Les critiques de Steam ont partagé des opinions mitigées sur Starfield. Certains louent les magnifiques environnements du jeu, l'immersion fantastique et la narration, réalisant le fantasme de vivre dans un autre univers. Ces critiques positives mettent en évidence la capacité de Starfield à transporter les joueurs dans un cadre nouveau et passionnant.

Cependant, tous les critiques de Steam ne partagent pas ce sentiment. Certains critiquent le jeu pour être un écran de chargement glorifié et soulignent que les mécanismes de combat sont similaires aux précédents jeux Bethesda comme Skyrim et Fallout 4. Ces critiques négatives affirment que le jeu n'offre pas suffisamment d'innovation ou d'amélioration du gameplay.

Dans l'ensemble, Starfield a reçu toute une série de commentaires sur Steam, certains le qualifiant de jeu solide, tandis que d'autres le trouvent insuffisant par rapport aux titres précédents de Bethesda. Comme pour toute version très attendue, les opinions sont subjectives et les expériences de jeu individuelles peuvent varier.

