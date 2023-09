Spotify présente une « liste de lecture » personnalisée qui s'adapte à vos humeurs

Spotify continue d'enrichir sa collection de listes de lecture personnalisées avec l'introduction de sa dernière fonctionnalité, daylist. Cette playlist en constante évolution est conçue pour s'adapter à vos humeurs tout au long de la journée, offrant une expérience d'écoute unique et adaptée à chaque utilisateur.

Rejoignant les rangs de Discovery Weekly, On Repeat et des mélanges de genres, daylist est une liste de lecture continuellement actualisée qui vise à répondre à « chaque version de vous ». La liste de lecture est mise à jour plusieurs fois par jour, incorporant de nouvelles pistes et titres en fonction de votre engagement historique avec l'application Spotify.

Par exemple, si vous écoutez généralement de la musique entraînante et joyeuse le matin, la liste du jour peut vous suggérer une liste de lecture intitulée « Banger pop dans la chambre tôt le matin ». Parallèlement à ces sous-titres originaux, vous pouvez vous attendre à découvrir de nouveaux morceaux et un titre mis à jour à chaque actualisation de la playlist.

Cette nouvelle fonctionnalité s'appuie sur la compréhension de Spotify des métadonnées musicales, qui a permis le lancement de Niche Mixes plus tôt cette année. Les mix de niche permettaient aux utilisateurs de saisir des activités, des ambiances ou une esthétique spécifiques pour recevoir une liste de lecture personnalisée en retour. Avec la liste du jour, Spotify combine ces « ambiances » avec vos données d'utilisation de Spotify pour créer une liste de lecture tout-en-un qui présente votre musique préférée tout au long de la journée.

La liste de lecture est mise à jour fréquemment, intégrant la « musique de niche et les microgenres » que vous diffusez généralement à des moments spécifiques de la journée et de la semaine. De plus, les graphiques de la liste de jour s'adaptent pour refléter l'heure de la journée, passant d'une teinte jaunâtre brillante le matin aux couleurs du coucher du soleil le soir et à un noir plus foncé pour une écoute tard dans la nuit.

De plus, daylist est livré avec une fonction de partage intégrée conçue pour les médias sociaux. Les utilisateurs peuvent facilement partager une capture d'écran prête à l'emploi, un autocollant personnalisé ou une carte de partage personnalisable pour présenter leur liste de jours à leurs amis et abonnés. La liste de lecture peut également être enregistrée dans la bibliothèque de l'utilisateur pour un accès pratique.

Daylist est lancé pour les utilisateurs gratuits et Premium sur les marchés anglophones, notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande. Spotify prévoit d'étendre la disponibilité à davantage d'utilisateurs dans le monde dans les mois à venir.

