Spotify proposera l'écoute gratuite de livres audio aux abonnés payants

Selon des sources anonymes, Spotify prévoit d'offrir à ses abonnés payants 20 heures d'écoute gratuite de livres audio dans le but d'étendre sa présence dans l'industrie du livre audio. Le marché du livre audio devrait connaître une croissance significative, avec une valeur projetée de 39.1 milliards de dollars d'ici 2032, contre 4.2 milliards de dollars en 2022, selon un rapport de Market.Us. Spotify est entré dans le secteur du livre audio en 2021 avec l'acquisition du distributeur de livres audio numériques Findaway.

Actuellement, Spotify propose plus de 350,000 200 livres à l'achat à ses plus de 7.99 millions d'abonnés, bien que ces livres audio ne puissent être achetés que sur le site Web de Spotify en raison d'un différend en cours avec Apple concernant les politiques et les frais de l'App Store. Dans le but de concurrencer Audible, le service de livres audio dominant d'Amazon, qui coûte entre 22.95 $ et XNUMX $ par mois, Spotify travaille avec des éditeurs pour fournir un ensemble de livres audio gratuit directement dans son application pour une durée limitée.

Suite à l'annonce des projets de Spotify, les actions de la société ont connu une baisse de 2.7 % dans les échanges. Cependant, au cours du trimestre clos le 30 juin, Spotify a généré 2.77 milliards d'euros (environ 2.97 milliards de dollars) de revenus, contre 2.50 milliards de dollars pour la même période l'an dernier. De plus, Spotify a gagné 10 millions de nouveaux abonnés, comme le rapporte le PDG Daniel Ek.

Plus de détails n'ont pas été fournis par Spotify sur cette fonctionnalité à venir.

Définitions:

– Livre audio : enregistrement d'un livre parlé, généralement sous la forme d'un fichier numérique ou d'un CD, pouvant être écouté par un individu.

– Valeur marchande : la valeur totale d’un marché, basée sur le prix des actifs et des services qu’il contient.

Sources : Le Wall Street Journal, Market.Us