Spotify a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « daylist » qui propose des recommandations musicales personnalisées en fonction de l'heure de la journée. Contrairement aux fonctionnalités précédentes telles que Niche Mixes et AI DJ, la liste du jour est une liste de lecture unique qui est mise à jour tout au long de la journée pour correspondre aux habitudes et préférences de l'auditeur.

L'objectif de la liste du jour est de reconnaître que les préférences musicales des gens peuvent varier en fonction de l'heure de la journée ou de l'activité à laquelle ils participent. Spotify comprend que la musique que vous écoutez pendant votre trajet matinal peut ne pas être la même que celle que vous souhaitez écouter. lors d'une soirée de détente.

« La liste de jours est mise à jour fréquemment, rassemblant la musique de niche et les microgenres que vous diffusez généralement à certains moments de la journée et de la semaine. Vous obtiendrez de nouveaux morceaux à chaque mise à jour, ainsi qu'un nouveau titre qui donnera le ton à votre liste quotidienne », a expliqué un porte-parole de Spotify.

Pour accéder à la liste du jour, les utilisateurs peuvent rechercher « liste du jour » sur Spotify et découvrir ce que leur jour et leur heure spécifiques révèlent sur leurs habitudes d'écoute. La liste de lecture comportera de la musique qui correspond aux préférences de l'utilisateur à cette heure particulière de la journée. Spotify fournira également un titre pour chaque liste quotidienne qui capture l'ambiance ou le thème associé aux pistes recommandées.

Par exemple, si les goûts musicaux d'un utilisateur le lundi après-midi penchent vers le « cinématographique » et le « mélancolique », la liste quotidienne de Spotify sera remplie de chansons correspondant à cette description. Le titre de la liste de jours pourrait être « un lundi après-midi mélancolique ». La liste de lecture comprendra de nouveaux morceaux ainsi que des chansons familières basées sur l'historique de diffusion en continu de l'individu.

L'introduction de la liste de jours par Spotify suggère que la populaire plateforme de streaming recherche continuellement de nouvelles façons d'impliquer ses utilisateurs et de leur offrir une expérience personnalisée. En adaptant les listes de lecture en fonction de l'heure de la journée, Spotify espère encourager les utilisateurs à passer plus de temps sur la plateforme et à découvrir de nouvelles musiques adaptées à leurs humeurs et activités changeantes.

