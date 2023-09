Bob l'éponge : The Cosmic Shake arrive sur PS5 et Xbox Series

L'éditeur THQ Nordic et le développeur Purple Lamp Studios ont annoncé que Bob l'éponge : The Cosmic Shake sortira le 16 octobre sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu sera disponible physiquement et numériquement au prix de 39.99 $. Les utilisateurs possédant les versions PlayStation 4 et Xbox One recevront également une mise à niveau gratuite.

En plus de cette version, une mise à jour gratuite sera disponible pour toutes les plateformes à la même date. Cette mise à jour introduira une fonctionnalité de mode photo et des costumes supplémentaires pour le plaisir des joueurs.

Les versions PlayStation 5 et PlayStation 4 du jeu recevront plusieurs améliorations, notamment la prise en charge de la sortie audio du contrôleur DualSense et des déclencheurs adaptatifs lors de l'utilisation de certaines actions dans le jeu.

Les versions Xbox Series X|S et Xbox One du jeu disposeront également de la fonctionnalité Mode Photo et de nouveaux costumes pouvant être débloqués.

La version PC du jeu, disponible sur Steam, GOG et Epic Games Store, proposera le même mode photo et les mêmes costumes.

Toutes les plates-formes recevront des corrections de bugs pour améliorer la stabilité globale et le gameplay.

Bob l'éponge : The Cosmic Shake est un jeu d'aventure amusant basé sur le personnage de dessin animé bien-aimé. Les joueurs rejoindront Bob l'éponge et ses amis dans une quête pour sauver l'univers d'un désastre cosmique.

