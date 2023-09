La Spokane Transit Authority met en œuvre un système d'affichage en temps réel pour les passagers

La Spokane Transit Authority a récemment introduit un système d'affichage en temps réel à bord des bus en collaboration avec Nanonation, une société basée à Lincoln. Au cours des deux dernières années, Nanonation a travaillé au développement et à la mise en œuvre de ce système afin de moderniser l'expérience de transport en commun des passagers.

Le projet impliquait l'installation de 130 kiosques et panneaux numériques, gérés par Nanonation, aux arrêts de bus et à bord de la flotte de bus électriques de Spokane. Ces écrans fournissent aux passagers des informations en temps réel, notamment les événements à venir, les prochains arrêts de bus et les points d'intérêt de la région. Cette fonctionnalité vise à créer une expérience plus conviviale, en particulier pour les visiteurs de la ville qui ne connaissent peut-être pas le système de transport en commun.

Selon Zac Rustad, directeur marketing de Nanonation, la combinaison de leurs technologies logicielles avancées avec les nouveaux écrans a abouti à une expérience utilisateur sans précédent. Le projet d'affichage numérique pour la Spokane Transit Authority marque une autre initiative réussie pour Nanonation, qui se spécialise principalement dans les projets de vente au détail. Cependant, ils ont récemment élargi leurs services pour inclure le développement de bornes libre-service pour les commandes dans les restaurants.

La mise en œuvre de ces affichages en temps réel est importante tant pour les passagers que pour la société organisatrice de transports. Les passagers peuvent rester informés de leur voyage, des événements à venir et des points d'intérêt locaux, améliorant ainsi leur expérience globale. Cette technologie rationalise également la communication et fournit des données précieuses à la société de transport, lui permettant d'améliorer les services en fonction des besoins et des préférences des passagers.

Dans l'ensemble, l'introduction du système d'affichage en temps réel à bord des bus par la Spokane Transit Authority et Nanonation représente une étape vers un système de transport public plus connecté et plus efficace. Avec la réussite de ce projet, les passagers peuvent s'attendre à une expérience de transport en commun plus pratique et plus informative à Spokane.

