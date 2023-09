L'iPhone 15 Pro aurait un bouton d'action au lieu d'un commutateur de sourdine

By

Le prochain smartphone phare d'Apple, l'iPhone 15 Pro, devrait avoir un bouton d'action au lieu d'un bouton de sourdine, selon une image divulguée qui a fait surface en ligne quelques heures seulement avant les débuts officiels du téléphone aux côtés de l'iPhone 15 Pro Max lors du lancement « Wonderlust » d'Apple. événement. L'image divulguée, publiée par un fabricant bien connu de coques pour smartphones, montre un troisième bouton au-dessus de la bascule du volume, remplaçant le commutateur de sourdine traditionnel qu'Apple présente sur ses iPhones depuis des années.

Cette rumeur s'aligne sur les rapports précédents suggérant que les modèles Pro de la gamme iPhone 15 seront équipés d'un bouton d'action, similaire à l'Apple Watch Ultra lancée l'année dernière. Le fabricant de coques Spigen a apparemment confirmé l'existence de ce nouveau bouton en partageant une image d'une coque de smartphone qui l'inclut.

Ce n'est pas la première fois que le bouton Action est divulgué. En juin, des images de coques de protection pour iPhone 15 Pro ont été publiées sur Weibo, mettant en vedette le troisième bouton au-dessus des touches de volume. Bien qu'Apple n'ait fait aucune annonce officielle concernant cette nouvelle fonctionnalité matérielle, des sources indiquent que le bouton d'action sera programmable, permettant aux utilisateurs d'effectuer diverses tâches telles que basculer entre les modes Focus, activer les fonctionnalités d'accessibilité, utiliser la lampe de poche ou lancer l'appareil photo.

Plus de détails sur le bouton d'action et d'autres fonctionnalités de l'iPhone 15 Pro seront révélés lors de l'événement de lancement « Wonderlust » d'Apple, qui commence ce soir. Pour rester informé de l'événement et de ses annonces, vous pouvez visiter Gadgets 360.

