Specialized lance le nouveau vélo de route Roubaix SL8 Endurance

Specialized a dévoilé la dernière version de son populaire vélo de route d'endurance Roubaix, appelé Roubaix SL8. Ce nouveau modèle est disponible dans différentes options de spécifications et succède au Tarmac SL8. Bien qu'il n'y ait pas eu de Roubaix SL7 précédent, Specialized souhaitait regrouper ses modèles haut de gamme sous le même nom.

Le Roubaix est un pilier de la gamme Specialized depuis près de deux décennies, avec son cadre en fibre de carbone et sa technologie innovante de suspension Futureshock. Il est devenu célèbre lorsque Peter Sagan l'a mené à la victoire à Paris-Roubaix en 2016. Specialized affirme que le Roubaix SL8 est le vélo le plus rapide de la catégorie endurance sur route, avec un aérodynamisme optimisé qui élimine quatre watts de traînée.

Pour améliorer l'aérodynamisme, le Roubaix SL8 présente une nouvelle forme de fourche, un design de tube diagonal révisé et des haubans abaissés. Specialized a également réduit le poids du cadre de 50 grammes grâce à l'optimisation de la configuration des fibres de carbone. La géométrie du cadre reste en grande partie inchangée, à l'exception d'une augmentation de 10 mm en hauteur à l'avant pour accueillir le nouveau système de suspension Future Shock.

En parlant du Future Shock, le Roubaix SL8 présente la toute nouvelle plateforme Future Shock 3.0. Ce système de suspension avant offre un débattement de 20 mm et un réglage de la hauteur de pile de 30 mm, améliorant ainsi le confort et la souplesse. Il est disponible en trois niveaux de spécifications et propose cinq taux de ressort et des rondelles de précharge supplémentaires pour la personnalisation. L'unité 3.3 haut de gamme est amortie hydrauliquement pour une conduite plus douce, tandis que les unités 3.2 ont une compression préréglée pour une douceur maximale. Les unités 3.1 ont une précharge réglable.

Pour créer une sensation de conduite équilibrée, Specialized a développé sa conception de tige de selle Pavé et de collier de tige de selle abaissée, connue sous le nom de technologie Aftershock. La couche de carbone de la tige de selle réduit les impacts et les vibrations tout en améliorant le transfert de puissance. Selon Specialized, le Roubaix SL8 offre une réduction de 53 % des impacts initiaux au guidon par rapport aux autres vélos de route.

Le Roubaix SL8 est disponible en sept modèles, la version S-Works étant équipée d'un groupe Sram Red AXS et d'une paire de roues Roval Terra CLX II. Un jeu de cadres S-Works est également disponible pour les constructions personnalisées. Les autres modèles sont disponibles dans plusieurs options de peinture et comportent un mélange de composants Shimano et Sram.

Dans l'ensemble, le Specialized Roubaix SL8 représente une amélioration significative en termes d'aérodynamisme, de technologie de suspension et de confort de conduite, ce qui en fait un choix idéal pour les cyclistes orientés endurance.

Définitions:

– Vélo de route d’endurance : Un type de vélo de route conçu pour les balades longue distance, offrant confort et stabilité.

– Technologie de suspension Futureshock : Un système de suspension avant qui absorbe les chocs et les vibrations pour une conduite plus douce.

– Superposition de fibres de carbone : disposition et orientation des feuilles de fibres de carbone dans un matériau composite, ce qui affecte la résistance et la rigidité globales du cadre.

– Aérodynamique : étude de la façon dont l’air circule autour d’objets, comme un vélo, pour réduire la traînée et améliorer les performances.

Sources : spécialisées