La société d'exploration spatiale SpaceX se prépare à un nouveau lancement de ses satellites Internet Starlink, avec pour mission de fournir un accès mondial transparent aux réseaux mobiles. La fusée Falcon 9 transportera 21 vaisseaux Starlink et devrait être lancée depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie. La fenêtre de lancement devrait s'ouvrir à 12h04 HNE (0504h9 GMT ; 04h14 le XNUMX décembre, heure locale de Californie).

SpaceX a révélé que ce lancement particulier comprend six satellites Starlink dotés de capacités Direct to Cell. Ces satellites permettront aux opérateurs de réseaux mobiles du monde entier d'offrir aux utilisateurs la possibilité d'envoyer des SMS, de passer des appels et de naviguer sur Internet depuis n'importe quel endroit sur terre ou dans les eaux côtières. Cette technologie innovante va révolutionner l’accès aux réseaux mobiles mondiaux.

Le décollage sera diffusé en direct sur le compte de SpaceX sur X (anciennement Twitter), à partir de 15 minutes avant l'ouverture de la fenêtre de lancement. Si tout se passe comme prévu, le premier étage du Falcon 9 reviendra sur Terre pour un atterrissage vertical environ 8.5 minutes après le lancement. L’atterrissage aura lieu à bord du droneship « Of Course I Still Love You » dans l’océan Pacifique au large des côtes californiennes.

Cette mission marque le premier lancement et atterrissage de ce booster spécifique, s'ajoutant au palmarès réussi de SpaceX. Les 21 satellites Starlink seront déployés en orbite terrestre basse environ 62.5 minutes après le décollage de l'étage supérieur du Falcon 9.

SpaceX a été à l’avant-garde de l’exploration spatiale, en mettant l’accent sur l’expansion de sa mégaconstellation à large bande Starlink. Composé actuellement de plus de 5,100 90 satellites actifs, le réseau de SpaceX continue de croître à chaque lancement réussi. L’entreprise a déjà réalisé plus de 2023 missions orbitales en XNUMX, dont des tests de sa fusée Starship Mars de nouvelle génération.

Ce dernier lancement démontre l'engagement de SpaceX à fournir une technologie innovante qui améliore la connectivité mondiale et transforme la façon dont nous accédons aux réseaux mobiles.