Les conditions météorologiques retardent le désamarrage du réapprovisionnement du SpaceX Dragon Cargo de l'ISS

Résumé : Les conditions météorologiques défavorables causées par un front froid traversant les zones d'amerrissage au large des côtes de Floride ont conduit au report du désamarrage du vaisseau spatial de réapprovisionnement cargo SpaceX Dragon de la Station spatiale internationale (ISS). La NASA et SpaceX évaluent actuellement les conditions météorologiques futures pour déterminer la prochaine opportunité de désamarrage disponible, provisoirement prévue pour le samedi 16 décembre à 5 h 05 HNE. La couverture du départ de Dragon sera disponible sur NASA TV, YouTube et le site Web de l'agence à partir de 4 h 45 HNE. Après être rentré dans l’atmosphère terrestre, le vaisseau spatial s’écrasera au large des côtes de Floride.

Avec le retard du désamarrage, les astronautes Jasmin Moghbeli de la NASA et Satoshi Furukawa de la JAXA ont été occupés à sécuriser des sacs remplis de marchandises de retour et d'objets abandonnés à l'intérieur de Dragon en vue du retour du vaisseau spatial sur Terre. Moghbeli a également travaillé avec l'astronaute de la NASA Loral O'Hara pour s'occuper des échantillons biologiques de la station qui seront stockés à bord du Dragon.

Pendant ce temps, l'astronaute de l'ESA et commandant de l'Expédition 70 Andreas Mogensen a travaillé sur la démonstration de la technologie Aquamembrane-3 dans le module Harmony de l'ISS. Cette enquête vise à explorer les capacités de rejet des contaminants et de transport de l’eau des équipements avancés de survie, ce qui pourrait potentiellement bénéficier aux futures missions spatiales et remédier à la pénurie d’eau sur Terre.

Alors que les équipes continuent de surveiller les conditions météorologiques, d'autres mises à jour concernant les plans de désamarrage et de retour de Dragon peuvent être trouvées sur le blog de la station spatiale de la NASA.