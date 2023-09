SpaceX établit un record avec le 62e lancement de l'année

By

SpaceX continue de battre des records en lançant sa 62e mission de l'année, marquant une nouvelle étape importante pour l'entreprise. La mission, qui utilisait une fusée Falcon 9, a eu lieu au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Cela porte à 9 le nombre total de lancements de Falcon 12 ou Falcon Heavy par SpaceX au cours des 83 derniers mois.

Le PDG Elon Musk a annoncé que la cadence de lancement augmenterait dans les mois à venir, visant 10 vols Falcon par mois d'ici la fin de cette année et 12 par mois l'année prochaine. SpaceX a déjà réalisé 10 lancements de Falcon sur une période de 30 jours, dans le but d'en faire la norme à l'avenir.

SpaceX est non seulement leader mondial en termes de nombre de lancements, mais également en termes de masse totale de charges utiles lancées en orbite cette année. Au cours du premier semestre 2023, SpaceX a mis en orbite environ 447 tonnes de fret, ce qui représente environ 80 % de tout le matériel lancé en orbite dans le monde.

Le succès de SpaceX peut être attribué à plusieurs facteurs, notamment la réutilisation des propulseurs du premier étage et des carénages de charge utile. La société a également réduit les délais d'exécution sur ses rampes de lancement, la rampe de lancement de Floride ayant été réduite à moins de quatre jours entre les missions. La rampe de lancement de la côte ouest en Californie a accueilli 18 missions Falcon 9, mais la mise en place de chaque mission prend plus de temps en raison d'une conception plus ancienne.

La cadence de lancement croissante de SpaceX a également entraîné des changements dans les opérations dans la zone Est de l'US Space Force. La gamme a répondu à la demande de lancement plus élevée entraînée par SpaceX et a rationalisé ses opérations en conséquence.

Grâce aux objectifs ambitieux de SpaceX pour l'avenir, la société devrait rester à l'avant-garde de l'exploration spatiale et continuer à repousser les limites du secteur.

