Un nouveau modèle vise à améliorer les prévisions météorologiques spatiales

Les scientifiques développent un modèle numérique de pointe de l’espace entourant la Terre pour améliorer la précision des prévisions météorologiques spatiales et leur impact sur les infrastructures. Actuellement, les prévisions météorologiques spatiales sont en retard par rapport aux prévisions météorologiques terrestres, mais le recours croissant à la technologie rend cruciale l’amélioration de notre compréhension de la météorologie spatiale. Le modèle MAGE (Multiscale Atmosphere-Geospace Environment), développé par des chercheurs du Laboratoire de physique appliquée (APL) de l'Université Johns Hopkins, constitue une étape importante vers la réduction du fossé entre les prévisions météorologiques spatiales et terrestres.

Le physicien spatial Slava Merkin explique qu'approfondir notre compréhension de la physique de la météorologie spatiale est essentiel pour des prévisions précises. MAGE vise à capturer les processus qui se produisent dans le géoespace jusqu’à 1.2 million de kilomètres de la Terre, soit quatre fois la distance entre la planète et la lune. Le modèle prend également en compte la magnétosphère terrestre et l'interaction avec le vent solaire, qui produit des événements météorologiques spatiaux.

Cependant, la prévision de la météorologie spatiale est complexe en raison de la multitude d’interactions physiques qui se produisent dans les différentes régions atmosphériques. Merkin reconnaît que le défi réside dans le traitement du système de manière globale tout en tenant compte des différents problèmes de physique dans chaque domaine. L’équipe derrière MAGE a réalisé une percée en 2020 lorsque le modèle a mis en lumière la formation de structures en forme de perles dans les aurores avant les tempêtes géomagnétiques.

Contrairement aux prévisions météorologiques terrestres, qui bénéficient de millions de mesures quotidiennes, la modélisation de la météo spatiale dispose de points de données limités. Malgré les lacunes dans les connaissances, MAGE a le potentiel de combler certaines de ces lacunes en utilisant des mesures détaillées provenant de satellites, ainsi que des données provenant de capteurs au sol et de radars.

Le développement d'un modèle complet de météorologie spatiale est une entreprise vaste et complexe qui implique la collaboration d'ingénieurs en logiciel, d'informaticiens, de physiciens et d'autres experts. Il faudra peut-être des décennies pour représenter pleinement la complexité ultime du géoespace dans le produit final. Cependant, les progrès réalisés par MAGE offrent des perspectives prometteuses pour améliorer les prévisions météorologiques spatiales et atténuer leurs effets négatifs sur les infrastructures et la technologie.