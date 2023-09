Trouver des créatures marines dans les mots croisés d'aujourd'hui

Les mots croisés d'aujourd'hui, construits par Ella Dershowitz, présentent un thème intelligent basé sur les habitants aquatiques. Le révélateur de 37-Across, « Aquatic denizen », sert d’indice phonétique aux mots encerclés dans le puzzle. Cependant, il ne s’agit pas de n’importe quelles créatures marines ; ce sont toutes des créatures dont les noms peuvent être découverts en suivant la forme de la lettre C de haut en bas à l'aide des lettres encerclées. Quelques exemples incluent l’éponge de mer et l’oursin. Prenez votre temps et voyez combien de créatures marines vous pouvez identifier !

En résolvant les mots croisés, vous pourriez rencontrer des indices délicats. Par exemple, 15A fait référence à la série manga et animée japonaise la plus vendue, NARUTO. 50A, IDIOM, peut constituer un défi pour les traducteurs car ils s'appuient sur des interprétations figuratives ou transmises du langage. De même, « Colonnes inclinées ? » de 16D. fait référence aux OP-EDS, qui sont un biais éditorial plutôt qu'architectural. De plus, les indices 25D LACES UP, qui sont ce que l'on fait pour se préparer à patiner, et l'EMPTY SET de 39D est un regroupement mathématique sans éléments.

Ne vous inquiétez pas si vous avez du mal avec les énigmes du vendredi. Christina Iverson, rédactrice de puzzles, propose la newsletter Easy Mode, qui envoie des mots croisés du vendredi avec des indices plus accessibles directement dans votre boîte de réception. De cette façon, vous pourrez vous entraîner et devenir progressivement plus confiant dans la résolution de ces énigmes plus difficiles. Si vous souhaitez soumettre vos propres mots croisés au New York Times, ils disposent d'un système de soumission ouvert qui vous permet de soumettre vos puzzles en ligne.

Source : mots croisés d'Ella Dershowitz et newsletter Easy Mode du New York Times.