SoundCloud présente un flux de découverte de style TikTok avec des clips courts et un défilement vertical

SoundCloud a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité qui ressemble à la populaire plateforme de médias sociaux TikTok. La société de streaming musical déploie un flux de découverte qui permet aux utilisateurs de faire défiler verticalement et d'écouter de courts extraits de chansons. Cette fonctionnalité, initialement testée en mars, sera désormais disponible pour tous les utilisateurs de SoundCloud sur les appareils iOS et Android.

L'application mise à jour permettra aux utilisateurs d'écouter un aperçu de 30 secondes d'une chanson pour les aider à décider s'ils souhaitent écouter la piste complète. En appuyant sur le bouton de lecture tout en écoutant l'aperçu, les utilisateurs peuvent passer en toute transparence à la version complète de la chanson.

Pour organiser ces moments forts de 30 secondes à partir de chansons, SoundCloud exploite la puissance de l'IA de Musiio. SoundCloud a acquis Musiio, une startup d'IA, en 2022 pour améliorer son expérience de découverte musicale. La technologie Musiio sélectionne automatiquement les 30 meilleures secondes de chaque chanson.

Le nouveau flux de découverte comprend également des boutons de raccourci pour une gestion pratique des listes de lecture et des bibliothèques. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter des chansons à leurs listes de lecture ou bibliothèques et aimer les pistes pour y accéder plus tard dans la section « Pistes aimées ».

Bien que le nouveau flux de découverte constitue un ajout important, les utilisateurs auront toujours accès au flux de suivi traditionnel. En accédant à l'onglet « Suivant », les utilisateurs peuvent consulter les morceaux publiés par les artistes qu'ils suivent.

SoundCloud héberge actuellement un vaste catalogue de plus de 320 millions de titres provenant de 40 millions de créateurs. Bien que la société n'ait pas divulgué le nombre exact d'utilisateurs actifs, elle affirme avoir 130 millions de fans engagés, sur la base d'un article de blog publié plus tôt cette année.

La société travaille activement sur des initiatives visant à aider les artistes à promouvoir leur musique et à se connecter avec leurs fans. En mai, SoundCloud a présenté une suite d'outils d'engagement, notamment des fonctionnalités d'analyse et de messagerie directe. De plus, il a récemment testé une fonction appelée First Fans, qui garantit que les nouveaux morceaux reçoivent un premier coup de pouce en étant recommandés à des utilisateurs ayant des goûts similaires.

Le programme de redevances alimenté par les fans de SoundCloud, lancé en 2021, comprend désormais plus de 500,000 XNUMX artistes. Au lieu de distribuer des revenus en fonction des flux globaux, ce programme distribue l'argent des publicités et des abonnements aux artistes en fonction de ce que les utilisateurs écoutent.

Pour atteindre la rentabilité, SoundCloud a pris des mesures pour gérer sa main-d'œuvre et allouer efficacement les ressources. En mai, l'entreprise a licencié 8 % de son personnel, après une réduction de 20 % des effectifs en août de l'année précédente.

