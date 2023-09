Sony a récemment dévoilé sa nouvelle gamme « Verona » d'écrans à vision directe Crystal LED, spécialement conçus pour être utilisés dans la production virtuelle. Ces écrans ont été développés par le groupe de solutions de production cinématographique de Sony en collaboration avec des entreprises et des particuliers, notamment des cinéastes. Les participants notables à ce processus de développement incluent Epic Games et Sony Pictures.

La société a présenté ces écrans pour la première fois au Digital Media Production Center de Sony à Los Angeles et les dévoilera bientôt publiquement à l'International Broadcasting Convention (IBC) à Amsterdam. Cette nouvelle gamme d'écrans vise à combler les lacunes des produits actuellement disponibles, avec un accent particulier sur l'amélioration des niveaux de noir. Sony vise à améliorer le contraste et à obtenir les effets atmosphériques souhaités pour les décors virtuels qui imitent fidèlement les conditions d'éclairage du monde réel.

La technologie de surface nouvellement développée améliore non seulement les niveaux de noir, mais réduit également la réflectivité, résultant en une expérience visuelle plus immersive. Après l'événement IBC, Sony prévoit de tester la gamme Vérone CLED dans des environnements de production, avec une sortie prévue au printemps. En plus du matériel, Sony travaille également activement au développement d'un ensemble d'outils logiciels pour prendre en charge les flux de production virtuels, qui est actuellement testé sur des productions non divulguées.

L'approche de Sony vise à créer un écosystème flexible et ouvert qui prend en charge la production virtuelle sans être exclusif ou propriétaire. En développant ces outils et technologies en collaboration avec divers partenaires industriels, Sony cherche à améliorer les capacités et l'efficacité des processus de production virtuelle.

