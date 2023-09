Sony présente BURANO : la caméra de cinéma numérique révolutionnaire CineAlta

By

Sony a récemment dévoilé sa dernière création dans le monde des caméras de cinéma numérique : la BURANO. Cet appareil photo remarquable se situe entre le VENICE 2 et le FX9, doté de fonctionnalités révolutionnaires qui élèvent les appareils photo Sony vers de nouveaux sommets.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du BURANO est sa distinction en tant que premier appareil photo à monture PL au monde avec stabilisation intégrée dans le boîtier (IBIS). Cela signifie que le tournage à main levée avec des objectifs de cinéma est désormais plus réalisable que jamais, révolutionnant la façon dont les productions haut de gamme sont capturées.

Un autre aspect révolutionnaire du BURANO est sa combinaison de filtres IBIS et ND (densité neutre) intégrés. Il s’agit d’une fonctionnalité que les cinéastes attendaient avec impatience, en particulier dans les petits appareils photo sans miroir. Sony a réussi à résoudre ce défi avec le BURANO, faisant potentiellement allusion à des avancées similaires dans leurs futurs modèles d'appareils photo.

De plus, le BURANO dispose d'une résolution de 8.6K, du codec X-OCN LT RAW et du nouveau codec XAVC H. Il offre des capacités de mise au point automatique et est capable d'enregistrer jusqu'à 4K120 (en recadrage S35) sur les cartes CF Express Type B.

L'appareil photo possède une monture E native sous sa monture PL, similaire à la configuration trouvée dans le VENICE 2. Cela permet une compatibilité avec une large gamme d'objectifs, y compris les objectifs natifs à monture E et les objectifs EF.

Le BURANO dispose d'un capteur 8.6K avec un double ISO natif de 800 et 3200, partageant de nombreuses spécifications avec le VENICE 2. Il offre également 16 arrêts de latitude, similaires aux résultats exceptionnels obtenus avec le VENICE 2 lors des tests en laboratoire.

Notamment, le BURANO filme en 8K jusqu'à 30 ips en plein format, en 6K jusqu'à 60 ips en plein format et en 4K jusqu'à 120 ips en recadrage S35. Il propose également des modes de regroupement pour l'enregistrement à basse résolution, élargissant encore sa polyvalence.

Les capacités de mise au point automatique du BURANO sont héritées des caméras FX9 et FX6, ce qui en fait un choix idéal pour les petites équipes ou le tournage de documentaires en solo. La technologie de mise au point automatique de Sony excelle dans la détection des visages et le suivi oculaire, offrant une vitesse et une précision impressionnantes.

Alors que le BURANO n'a pas la capacité d'enregistrer des images anamorphiques et un mode ouverture 3:2 au lancement, l'appareil photo offre des fonctions de décompression pour la prise de vue anamorphique, avec des fonctionnalités supplémentaires prévues pour les futures mises à jour du micrologiciel. Sony recherche activement les retours du marché et pourrait envisager d'ajouter un affichage complet du capteur en réponse aux demandes des cinéastes.

En résumé, le BURANO de Sony est une caméra révolutionnaire dotée de fonctionnalités innovantes qui repoussent les limites du cinéma numérique. Il combine la toute première monture PL avec IBIS et ND intégré, offre une qualité d'image exceptionnelle et offre des possibilités créatives infinies aux cinéastes.

