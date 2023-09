Oppo et Sony annoncent un partenariat pour des capteurs Sony empilés à double couche

Oppo et la marque de capteurs d'imagerie Lytia de Sony ont récemment conclu un partenariat stratégique pour introduire des capteurs Sony empilés à double couche dans les futurs appareils phares d'Oppo. La collaboration vise à « ouvrir la prochaine ère de la photographie informatique », selon Oppo, même si aucune date précise n'a été annoncée pour la sortie du premier appareil équipé de ce nouveau capteur.

Le capteur CMOS empilé ExmorT IMX 888 de Sony, qui utilise la technologie de pixels à transistor à 2 couches, a fait ses débuts plus tôt cette année dans le Xperia 1 V. En plus de cela, Sony prévoit d'introduire deux autres capteurs utilisant la conception du capteur CMOS empilé : les IMX903 et IMX907.

Le principal avantage de la conception du capteur CMOS empilé est la séparation des couches de transistors et de photodiodes. Cette séparation permet d'utiliser des diodes plus grandes, ce qui entraîne une meilleure capture de la lumière et de meilleures performances en faible luminosité. Une autre marque de BBK, vivo, s'est associée à la division Lytia de Sony plus tôt cet été pour leur prochaine série phare vivo X100, qui comportera également des capteurs CMOS empilés Sony personnalisés.

Ce partenariat entre Oppo et la marque Lytia de Sony témoigne de l'importance croissante de la photographie informatique dans l'industrie des smartphones. En intégrant des capteurs d'imagerie avancés, les smartphones peuvent améliorer considérablement leurs capacités photographiques, en particulier dans des conditions d'éclairage difficiles.

Alors que les utilisateurs comptent de plus en plus sur leurs smartphones comme principaux appareils de photographie, des entreprises comme Oppo et Sony s'efforcent continuellement de repousser les limites de la technologie d'imagerie. Avec les derniers capteurs Sony empilés double couche, Oppo vise à offrir aux utilisateurs une expérience photographique encore plus exceptionnelle sur leurs futurs appareils phares.

