Les nouveaux écouteurs d’une start-up indienne promettent une expérience unique

Une start-up technologique indienne appelée Rapture Innovation Labs a développé une paire d'écouteurs offrant une expérience audio unique. Les écouteurs Sonic Lamb sont dotés d'une acoustique de pilote hybride brevetée qui combine la conduction de l'air et du corps, en particulier la conduction osseuse. Si la technologie de conduction osseuse est déjà présente dans certains écouteurs filaires, elle est moins courante parmi les casques.

Contrairement aux écouteurs traditionnels, qui reproduisent les fréquences moyennes et hautes par conduction aérienne, les écouteurs Sonic Lamb utilisent une combinaison d'un pilote audio dynamique et d'un caisson de basses hybride. Cela leur permet de reproduire les basses et les basses fréquences en utilisant la conduction corporelle, créant ainsi une expérience sonore plus immersive.

Une caractéristique intéressante des écouteurs Sonic Lamb est une molette sur les écouteurs qui permet aux utilisateurs de basculer entre différents modes sonores. Le mode « Hear » conserve une signature sonore neutre, tandis que le mode « Feel » améliore les basses pour une musique rythmée. Le mode « Immerse » est idéal pour des genres comme la danse et la techno, offrant un niveau de basses satisfaisant sans éclipser les autres fréquences. Il existe également un mode « Bête » qui offre encore plus de profondeur pour les films et les bandes sonores pleines d'action.

Malgré leur conception innovante, les écouteurs Sonic Lamb présentent quelques inconvénients. Les coussinets et l’arceau ont tendance à se froisser avec le temps, et la qualité et le retour des boutons physiques pourraient être améliorés. Cependant, ces problèmes devraient être résolus dans les futures unités commerciales.

En termes de prix, les écouteurs Sonic Lamb sont au prix de 19,999 15,999 ₹, mais il existe une offre à durée limitée pour XNUMX XNUMX ₹. Compte tenu de leurs caractéristiques uniques et de leur potentiel de valeur, ces écouteurs pourraient constituer une option intéressante pour les amateurs d’audio.

Dans l'ensemble, les écouteurs Sonic Lamb de Rapture Innovation Labs offrent une expérience audio convaincante avec leur acoustique de pilote hybride et leurs modes sonores personnalisables. Bien qu’ils puissent présenter quelques problèmes mineurs, ils constituent une alternative unique aux écouteurs traditionnels et pourraient façonner l’avenir de la technologie des écouteurs.

