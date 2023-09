Clubhouse se transforme en une application de messagerie audio

By

Clubhouse, l'application audio sociale qui a gagné en popularité pendant la pandémie de COVID-19, est en train de changer de marque alors qu'elle s'oriente vers une plate-forme de messagerie audio. Initialement lancée en tant qu'application iOS sur invitation uniquement, Clubhouse s'est étendue à Android en 2021, mais a connu une baisse d'utilisation à mesure que le monde a rouvert ses portes après la pandémie.

En avril de cette année, l'entreprise a pris la décision difficile de licencier 50 pour cent de son personnel en raison de l'évolution des habitudes des utilisateurs. Les cofondateurs Paul Davidson et Roshan Seth ont reconnu qu'il était devenu plus difficile pour les utilisateurs de retrouver leurs amis et d'engager de longues conversations sur la plateforme. Avec l'essor des fonctionnalités de salon de discussion audio sur d'autres applications de médias sociaux comme X's Spaces, il est devenu évident que Clubhouse devait évoluer pour rester pertinent.

Pour s'adapter à l'évolution du paysage, Clubhouse a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Chats », qui propose des conversations de groupe uniquement vocales avec des participants sélectionnés. Dans un article de blog, la société a décrit Chats comme une fusion de textes de groupe et d'histoires Instagram, où les gens peuvent se connecter par la voix et passer moins de temps à taper. Cette évolution vers la messagerie audio donnera aux utilisateurs la possibilité d'avoir des discussions vocales avec leurs amis plutôt que de les diffuser en direct.

Bien que la transformation de Clubhouse en une application de messagerie audio soit considérée comme une décision audacieuse, elle fait face à une rude concurrence de la part de plateformes établies comme WhatsApp et TikTok de Meta. Les fondateurs reconnaissent les risques liés à ce pivot stratégique et espèrent qu’il portera ses fruits à long terme.

Dans l'ensemble, même si les salons de discussion en direct de Clubhouse seront toujours disponibles, l'accent renouvelé de la plateforme sur la messagerie audio reflète son engagement à s'adapter et à rester pertinent dans un paysage de médias sociaux en évolution rapide.

