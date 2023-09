AESOP Technology et SOAP Health collaborent pour créer des profils de patients précis

La startup taïwanaise d’IA médicale AESOP Technology s’est associée à la plateforme d’IA conversationnelle et générative SOAP Health pour développer une nouvelle plateforme appelée Precision Patient Profiles. Cette collaboration fusionne les technologies des deux organisations pour offrir aux médecins une vue plus complète des informations sur les patients.

Precision Patient Profiles combinera l'outil d'apprentissage automatique et d'analyse de données basé sur l'IA d'AESOP, DxPrime, avec l'assistant d'IA médicale de SOAP axé sur l'admission des patients. En mélangeant les données du système de dossiers médicaux d'urgence avec les données déclarées par les patients, la plateforme vise à aider les prestataires à obtenir une meilleure vue d'ensemble de leurs patients. Ceci, à son tour, devrait améliorer le processus de diagnostic, les revenus et l’efficacité du flux de travail.

Jeremiah Scholl, co-fondateur et directeur des produits d'AESOP Technology, a exprimé son enthousiasme à propos de la coentreprise, déclarant : « Notre mission commune est d'exploiter la puissance de l'IA pour améliorer les résultats pour les patients et l'efficacité clinique, et ce partenariat est un pas de géant. vers le respect de cet engagement.

Atlas Health et Myndshft s'associent pour automatiser les processus d'autorisation préalable

La société de soins basée sur la valeur Myndshft et la société philanthropique d'automatisation de l'aide Atlas Health ont uni leurs forces dans le but d'aider les patients des communautés marginalisées à accéder aux prestataires de soins. Le partenariat combinera leurs solutions respectives d’autorisation préalable et d’automatisation de l’assistance aux patients.

La collaboration vise à éliminer les obstacles administratifs au sein des systèmes de santé et à améliorer les flux de travail. En utilisant la technologie d'autorisation préalable de pointe de Myndshft ainsi que la plateforme d'aide philanthropique d'Atlas Health, les solutions d'accès et d'abordabilité pour les patients prenant des médicaments coûteux peuvent être automatisées de bout en bout.

Ethan Davidoff, PDG d'Atlas Health, a souligné la vision derrière le partenariat, déclarant : « Notre objectif chez Atlas Health a toujours été de fournir des soins de santé abordables au plus grand nombre de patients le plus rapidement possible. Grâce à la meilleure technologie d'autorisation préalable de Myndshft, combinée à notre plateforme d'aide philanthropique, nous serons en mesure d'automatiser de bout en bout les solutions d'accès et d'abordabilité pour les patients prenant des médicaments coûteux.

ProgenyHealth et Community Health Choice collaborent pour étendre les services de santé des femmes

ProgenyHealth, une startup technologique de soins de santé pour femmes basée en Pennsylvanie, s'est associée à l'organisation de soins gérés à but non lucratif basée au Texas, Community Health Choice, pour étendre les services de santé pour femmes à Houston. Cette collaboration vise à soutenir la gestion des soins de maternité et des USIN ainsi que les services d'assurance et de validation des paiements.

ProgenyHealth fournira un soutien à la gestion des cas de maternité, à l'utilisation et à la gestion des cas des USIN, ainsi qu'aux services d'assurance et de validation des paiements. Ces services seront intégrés au programme Texas STAR du fournisseur de régime d'assurance, axé sur Medicaid, qui couvre les familles et les enfants à faible revenu. De plus, la collaboration impliquera le programme Texas CHIP Perinate Unborn, qui offre une couverture périnatale aux enfants à naître de femmes enceintes non éligibles à Medicaid.

Lisa Wright, PDG de Community Health Choice, a souligné l'impact positif du partenariat, déclarant : « Des communautés plus saines sont des communautés plus fortes, et notre nouveau partenariat stratégique avec ProgenyHealth a un impact significatif sur des milliers de membres de notre régime et de nos concitoyens.

Définitions:

– AI : Intelligence Artificielle, la simulation de l’intelligence humaine dans les machines.

– Apprentissage automatique : sous-ensemble de l’IA qui permet aux systèmes d’apprendre et de s’améliorer à partir de l’expérience sans être explicitement programmés.

– Autorisation préalable : processus par lequel les prestataires de soins de santé doivent obtenir l’approbation d’un assureur avant que certains médicaments, traitements ou procédures soient éligibles à la couverture.

– Medicaid : programme de santé aux États-Unis qui offre une couverture médicale aux personnes et aux familles à faible revenu.

– NICU : Neonatal Intensive Care Unit, unité spécialisée qui prodigue des soins médicaux intensifs aux nouveau-nés.

– Périnatal : Désigne la période immédiatement avant et après la naissance.

