De nouveaux rendus divulgués du module de caméra amélioré du OnePlus 12 montrent

Le très attendu smartphone OnePlus 12 devrait sortir plus tard cette année, et les passionnés de technologie attendent avec impatience son dévoilement. Bien que le lancement officiel soit encore dans des mois, plusieurs fuites et rapports ont déjà donné un aperçu de ce que le OnePlus 12 nous réserve. Récemment, un ensemble de rendus 5K du OnePlus 12 a fait surface, présentant le design de l'appareil en détail.

Ces rendus divulgués, partagés par MySmartPrice en collaboration avec OnLeaks, offrent une vue complète de l'avant et de l'arrière du OnePlus 12. Un aspect notable qui se démarque est le module de caméra mis à niveau. Bien que la conception globale conserve des similitudes avec les fuites précédentes, des changements notables ont été apportés à la configuration de la caméra. Contrairement aux rendus précédents, cette itération ne présente pas de plaque d'acier sous les capteurs de la caméra. De plus, la marque de la célèbre société d'appareils photo Hasselblad a été simplifiée pour devenir un élégant logo « H ».

Outre ces changements, le OnePlus 12 conserve ses éléments de conception de base, notamment l'écran incurvé, la caméra selfie perforée et le module de caméra circulaire. Les rendus représentent l'appareil en noir avec une finition semblable à du grès. D'autres fonctionnalités de conception familières telles que le curseur d'alerte et le bouton d'alimentation se trouvent sur le côté droit, ce qui correspond au langage de conception caractéristique de OnePlus. Dans l’ensemble, le OnePlus 12 présente une ressemblance frappante avec son prédécesseur, le OnePlus 11.

Si les détails de conception sont désormais plus clairs, les passionnés de technologie sont tout aussi curieux de connaître les spécifications du OnePlus 12. Voici un aperçu de ce à quoi s'attendre : un écran AMOLED 6.7K de 2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, jusqu'à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 4.0. La configuration de la caméra arrière serait composée d'un capteur Sony IMX50xx 9/1 pouces de 1.4 MP avec stabilisation optique de l'image, d'un objectif ultra-large de 50 MP et d'un objectif périscope OmniVision OV64B de 64 MP avec zoom optique 3x. L'appareil devrait abriter une batterie de 5,400 100 mAh et prendre en charge une charge filaire de 50 W et une charge sans fil de 12 W. Sur le plan logiciel, le OnePlus 14.0 fonctionnera probablement sur OxygenOS 14 basé sur Android XNUMX.

Avec ces rendus divulgués et les spécifications attendues, le OnePlus 12 s’annonce comme un smartphone phare passionnant qui ne manquera pas d’attirer l’attention des passionnés de technologie et des utilisateurs de smartphones.

