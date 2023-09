MTV s'associe à Snapchat pour voter aux Video Music Awards

MTV a collaboré avec Snapchat pour permettre aux utilisateurs de voter pour une catégorie des Video Music Awards via la fonctionnalité Lenses de Snapchat. En tirant parti du Camera Kit de Snap, la société de divertissement intégrera des expériences basées sur la réalité augmentée (RA) dans la remise des prix. Une fois les trois finalistes sélectionnés pour la catégorie Meilleur nouvel artiste, les utilisateurs peuvent utiliser un objectif spécial créé par Saucealitos pour voter en signalant un, deux ou trois à l'aide de leurs doigts pour sélectionner un artiste. Même s’il reste incertain si le nombre de votes reçus via Snapchat aura un impact significatif sur le décompte final, ils seront inclus dans le décompte global.

En plus de la fonction de vote, MTV a également annoncé qu'un AR Moonperson apparaîtra tout au long du livestream POV VMA avec des selfies soumis par les fans. Auparavant, la société de divertissement utilisait une méthode traditionnelle consistant à demander aux gens de soumettre des selfies via un formulaire avant l'événement. Cette année, les utilisateurs peuvent également essayer un effet AR Moonperson qui projette le Moonperson dans leur propre maison. En sélectionnant un selfie dans leur pellicule, ils peuvent voir le Moonperson flotter avec son visage visible dans la visière.

Snapchat, principalement populaire parmi la tranche d'âge de 13 à 24 ans, est une plateforme idéale pour le public cible de MTV. Bien que Snapchat ait présenté les VMA de l'année précédente sur sa page Stories, cette collaboration marque le premier partenariat officiel entre Snapchat et MTV pour une remise de prix. Snapchat s'est déjà associé à des festivals de musique, à des artistes en tournée et à des tournois sportifs pour présenter des expériences de réalité augmentée aux fans.

Snap, la société mère de Snapchat, se concentre de plus en plus sur les solutions de caméras de marque et basées sur la réalité augmentée pour générer des revenus. En mars, la société a lancé AR Enterprise Services (ARES), proposant des outils tels que AR Try-On et la visualisation de produits en 3D. En avril, Snap a présenté le produit AR Mirrors sous ARES, permettant aux marques d'intégrer leur technologie dans des espaces physiques. Grâce à des collaborations avec Live Nation et des festivals de musique, Snap a continué d'étendre ses expériences AR pour impliquer les utilisateurs de manière innovante.

Sources:

- MTV

– Partenariat Snap x MTV