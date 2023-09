MTV s'associe à Snapchat pour intégrer des expériences AR pour le vote des Video Music Awards

MTV s'est associé à Snapchat pour permettre aux utilisateurs de voter pour une catégorie lors des prochains Video Music Awards (VMA) en utilisant les objectifs basés sur AR de Snapchat. En tirant parti du Camera Kit de Snap, MTV vise à intégrer des expériences de réalité augmentée (RA) dans la remise des prix.

Une fois les trois finalistes de la catégorie Meilleur nouvel artiste déterminés, les utilisateurs de Snapchat auront la possibilité de voter à l'aide d'un objectif spécial créé par Saucealitos. En signalant son choix avec un, deux ou trois doigts, l'utilisateur peut sélectionner l'artiste pour lequel il souhaite voter. Même si l’impact du vote sur Snapchat sur le décompte final reste incertain, chaque vote compte.

Pendant la diffusion en direct des VMA, MTV prévoit d'afficher un AR Moonperson, présentant des selfies soumis par les fans, tout au long de l'événement. Pour apporter une touche nostalgique, MTV a demandé aux gens de soumettre leurs selfies à l'avance en utilisant un formulaire traditionnel.

Pour impliquer davantage les téléspectateurs, les individus peuvent expérimenter l'effet AR Moonperson, en le projetant dans leur propre maison. En sélectionnant un selfie dans leur pellicule, ils peuvent observer le Moonperson flottant avec leur propre visage visible dans la visière.

Les utilisateurs de Snapchat peuvent accéder à ces expériences AR à partir de 11 h HE le 12 septembre, plusieurs heures avant le début du VMA à 8 h HE.

Alors que les précédents VMA de MTV ont enregistré 40.1 millions d'interactions sur les plateformes de médias sociaux populaires telles que Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, Snapchat était absent de la liste. Cependant, MTV a reconnu que Snapchat était bien adapté à son public cible de 13 à 24 ans.

Cette collaboration avec MTV marque l'entrée officielle de Snapchat dans l'espace de remise des prix grâce à son kit appareil photo. Auparavant, Snap s'était associé à divers festivals de musique, artistes en tournée et tournois sportifs pour présenter les expériences AR aux fans. L'équipe de football des LA Rams, par exemple, a utilisé la technologie de Snapchat dans le stade pour afficher ses supporters sur grand écran.

L'accent mis par Snap sur les solutions de caméras de marque et basées sur la réalité augmentée est devenu de plus en plus évident. En plus de collaborer avec des festivals de musique, la société a lancé AR Enterprise Services (ARES) proposant des outils tels que AR Try-On et la visualisation de produits en 3D. Snap a également introduit AR Mirrors, permettant aux marques d'intégrer sa technologie dans des espaces physiques.

