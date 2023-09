Guide Starfield : Comment trouver et maîtriser le Wakizashi Katana

Starfield propose une variété d'armes permettant aux joueurs de personnaliser leurs personnages et leur style de jeu. L'une des armes les plus remarquables est le Wakizashi, un katana qui permet aux joueurs de s'engager dans des combats rapprochés. Avec les bonnes compétences, le Wakizashi peut infliger des dégâts massifs et offrir des avantages uniques tels que des effets de saignement et des dégâts accrus contre les humains.

Pour trouver le Wakizashi dans Starfield, les joueurs doivent se rendre dans la ville luminescente Neon sur Volii Alpha, située dans le système stellaire Volii. La ville se trouve au sud-est du lieu de départ, la galaxie Alpha Centauri, et est accessible après avoir terminé quelques quêtes principales. Une fois à Neon, les joueurs doivent se diriger vers le quartier d'Ebbside, près de l'hôtel Volii.

Ici, les joueurs trouveront Frankie's Grab + Go, une boutique avec une entrée secrète vers la cachette du Syndicat Seokguh. Le moyen le plus simple d'entrer est de convaincre la propriétaire du magasin, Franchesca Moore, de vous ouvrir la porte. Alternativement, les joueurs peuvent voler sa carte-clé. Une fois à l'intérieur de la cachette, les joueurs doivent explorer le bâtiment jusqu'à ce qu'ils trouvent un étui d'arme jaune sur une table. À l'intérieur du boîtier se trouve le Syndicate Enforcer, un Wakizashi épique.

Une autre façon d'acquérir le Wakizashi consiste à rejoindre les Strikers, un gang rival du Syndicat Seokguh. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le récit secondaire impliquant les Strikers, ils auront éventuellement la possibilité d'acheter un Wakizashi commun auprès du marchand d'armes Hatchet.

Pour maximiser pleinement la puissance du Wakizashi, les joueurs doivent se concentrer sur l’amélioration des attributs spécifiques du personnage. Dans l'arbre de combat, des compétences telles que l'infirmité et le duel peuvent augmenter les dégâts et la survie. Dans l'arbre physique, des compétences telles que les arts martiaux et le rajeunissement augmentent les chances de coup critique et régénèrent la santé.

Grâce à ces compétences, les joueurs peuvent devenir des cyber-ronin imparables, coupant facilement les ennemis. Les dégâts élevés du Wakizashi permettent aux joueurs d'éliminer rapidement les ennemis, ce qui en fait une arme redoutable contre les humains et les créatures. Cependant, les boss peuvent nécessiter plus d'efforts en raison de leur santé et de leurs résistances accrues.

Dans l’ensemble, le katana Wakizashi est une arme puissante dans Starfield qui peut être obtenue via des emplacements et des quêtes spécifiques. Avec les bonnes compétences et améliorations, les joueurs peuvent devenir des combattants au corps à corps mortels et profiter de l'expérience satisfaisante de manier un katana dans un décor futuriste.

