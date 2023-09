Slack va intégrer l'IA pour une communication efficace sur le lieu de travail

À mesure que les configurations de travail à distance et hybrides deviennent plus courantes, les entreprises sont confrontées au défi de gérer un volume considérable de communications sur le lieu de travail. Pour résoudre ce problème, Slack, l'une des principales plateformes de collaboration en ligne, adopte l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans son service.

Slack, avec une base d'utilisateurs de plus de 20 millions selon Statista, vise à fournir aux utilisateurs des outils plus simples et plus efficaces qui améliorent la productivité sur le lieu de travail. L'intégration de l'IA offrira la possibilité de résumer les canaux de communication, permettant ainsi aux utilisateurs de comprendre rapidement les informations les plus importantes. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique pour les personnes qui sont en vacances ou en pause et qui ont besoin de rattraper leur retard.

De plus, l'IA de Slack sera également capable d'aider les utilisateurs à trouver des informations spécifiques dans leurs messages. Les utilisateurs peuvent poser des questions et l'assistant IA récupérera les données pertinentes des messages, des chaînes et des fichiers, créant ainsi un résumé pratique pour une référence rapide.

Les fonctionnalités d'IA sont actuellement en phase de test pilote et les clients intéressés peuvent s'inscrire sur le site Web de Slack pour y participer. Les détails des prix seront partagés à l'approche du lancement officiel, et Slack est impatient de recueillir les commentaires des participants au projet pilote pour façonner la structure tarifaire.

En intégrant la technologie IA, Slack vise à rationaliser la communication sur le lieu de travail et à améliorer la productivité globale. Cette évolution s’inscrit dans la tendance croissante à l’intégration de l’IA dans divers secteurs, les entreprises reconnaissant les avantages de tirer parti de l’IA pour améliorer leurs opérations.

Dans l'ensemble, l'intégration de l'IA de Slack promet de permettre aux utilisateurs de rester au courant de leurs communications, de trouver rapidement des informations importantes et, en fin de compte, d'optimiser leur efficacité sur leur lieu de travail.

