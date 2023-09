L'Autorité monétaire de Singapour accorde une licence à AsiaNext, un échange d'actifs numériques

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a accordé une licence à AsiaNext, une coentreprise d'échange d'actifs numériques formée par le groupe suisse SIX. AsiaNext a obtenu le statut d'opérateur de marché reconnu (RMO), lui permettant d'exploiter un marché organisé de valeurs mobilières et d'organismes de placement collectif. En outre, la société a reçu une approbation de principe pour une licence de services de marchés de capitaux (CMS) en juin.

Le PDG d'AsiaNext, Chong Kok Kee, considère cette reconnaissance par MAS comme une évolution positive pour l'industrie. Il estime que les entreprises responsables peuvent désormais œuvrer à l’adoption généralisée des actifs numériques au sein d’un écosystème sûr.

Créée en 2021, AsiaNext est une coentreprise entre SIX Group et SBI Digital Asset Holdings, une filiale de la société financière basée à Tokyo, SBI Group. Cet échange d'actifs numériques s'adresse spécifiquement aux clients institutionnels et vise à fournir des services aux banques, aux family offices, aux gestionnaires d'actifs, aux courtiers-négociants, aux prime brokers, aux hedge funds et aux teneurs de marché. Avec les licences RMO et CMS, AsiaNext proposera des services intégrés de cotation, de négociation et de post-négociation pour les actifs numériques.

La décision d'établir le siège d'AsiaNext à Singapour découle de l'environnement réglementaire favorable du pays pour les entreprises de technologie financière. L'engagement de Singapour à favoriser l'innovation et sa reconnaissance en tant que plaque tournante mondiale du commerce des actifs numériques ont été des facteurs cruciaux dans la décision du PDG de SBI Digital Asset Holdings, Fernando Luis Vázquez Cao.

Cette dernière licence accordée par MAS à AsiaNext démontre le soutien continu de Singapour au développement et à la croissance du secteur des actifs numériques. Cela positionne Singapour comme une destination attrayante pour les entreprises de technologie financière qui cherchent à opérer dans un environnement réglementé et avant-gardiste.

Définitions:

– Autorité monétaire de Singapour (MAS) : banque centrale et autorité de régulation financière de Singapour.

– Opérateur de marché reconnu (RMO) : Une licence accordée par la MAS pour exploiter un marché organisé de valeurs mobilières et d’organismes de placement collectif.

– Licence Capital Markets Services (CMS) : Une licence accordée par le MAS pour fournir diverses activités réglementées liées au commerce de titres et de produits dérivés.

Sources : MAS, Chong Kok Kee, PDG d'AsiaNext, Fernando Luis Vázquez Cao, PDG de SBI Digital Asset Holdings.