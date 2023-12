Des chercheurs chinois proposent un quadricoptère pour la mission de retour d'échantillons sur Mars

Des chercheurs chinois de l'Institut de technologie de Harbin ont proposé une nouvelle conception de quadricoptère pour une mission de retour d'échantillons sur Mars, en s'inspirant du succès de l'hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA. Le quadricoptère, connu sous le nom de MarsBird-VII, serait équipé de quatre rotors et aurait la capacité de transporter jusqu'à 100 g de roche martienne vers un atterrisseur à proximité.

Contrairement à la conception coaxiale d'Ingenuity, le quadricoptère martien utiliserait un bras robotique pour collecter les échantillons et les renvoyer à l'atterrisseur. L'atterrisseur, que la Chine prévoit de maintenir stationnaire, utiliserait ensuite sa propre griffe pour transférer les échantillons vers un véhicule d'ascension pour les ramener sur Terre.

Bien que le concept de MarsBird-VII en soit encore à ses débuts et n'ait pas été testé dans un environnement martien simulé, il met en évidence les ambitions de la Chine de rivaliser avec la NASA dans la course à l'espace. La propre mission de retour d'échantillons sur Mars de la NASA a été confrontée à des retards et à des dépassements de coûts, un comité d'examen indépendant ayant identifié de nombreux problèmes. La mission nécessite un financement supplémentaire pouvant atteindre 9 milliards de dollars et pourrait ne pas être lancée avant 2030.

En revanche, la Chine vise à lancer sa mission Tianwen-3 en 2028 et à restituer des échantillons martiens d'ici 2031. La stratégie de double lancement consiste à envoyer une fusée avec le successeur de MarsBird et un véhicule d'ascension sur Mars, tandis qu'une autre fusée reste en orbite pour le transfert de marchandises. et retour sur Terre.

Le récent ralentissement de la mission de retour d'échantillons sur Mars par la NASA en raison d'incertitudes budgétaires a suscité des critiques de la part des représentants du Congrès en Californie, où se trouve le Jet Propulsion Laboratory. Ces représentants affirment que la décision de la NASA coûtera des emplois et entravera le progrès scientifique, tandis que la Chine étend de manière agressive son programme spatial dans le but d'être la première à restituer des échantillons de Mars.

Alors que la compétition s’intensifie, la course au retour des roches martiennes sur Terre marque une étape cruciale dans l’exploration spatiale. La Chine et la NASA rivalisent pour être les premières à toucher la terre martienne, ce qui aura des implications significatives pour les futures missions spatiales et les progrès scientifiques.

