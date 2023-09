Nintendo partage un message vidéo de l'ancienne voix de Mario et du créateur

By

Nintendo a publié un message vidéo mettant en vedette Charles Martinet, l'ancienne voix de Mario, et Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario. Bien que le message ne fournisse pas de nouvelles informations sur le doubleur du plombier emblématique ou sur les détails du rôle de Martinet en tant qu'ambassadeur de Mario, il met en valeur l'enthousiasme et la passion de Martinet à la fois pour les fans et pour son nouveau poste.

Dans le message vidéo, Miyamoto exprime sa gratitude à Martinet pour son travail et son implication dans la série, reconnaissant leur long voyage ensemble depuis le premier rôle de Martinet dans Super Mario 64. Fait intéressant, Miyamoto révèle que Martinet l'appelait « Papa » quand ils le faisaient. rencontrer.

Bien que le nouveau rôle de Martinet n'ait pas été révélé, il évoque un voyage à travers le monde pour rencontrer des fans. Cela implique qu'il fera probablement des apparitions lors de conventions dans un avenir prévisible.

Quant à la nouvelle voix de Mario, Luigi, Wario et Waluigi, les fans devront attendre la sortie de Super Mario Bros. Wonder en octobre pour la découvrir.

Si Martinet dans le rôle de la voix de Mario vous manquera, partagez vos réflexions dans les commentaires.

Sources : Nintendo