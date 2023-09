Le mystère de l'ambassadeur Mario : le nouveau rôle de Charles Martinet

By

Dans une tournure surprenante des événements, le légendaire doubleur Charles Martinet ne incarnera plus Mario dans les futurs jeux Nintendo. Au lieu de cela, il assumera le rôle d’un « ambassadeur Mario ». Cette annonce a laissé les fans confus et curieux de savoir ce qu'implique ce nouveau poste et pourquoi Martinet n'exprime plus le bien-aimé plombier italo-américain.

Pour répondre à ces questions, Nintendo et Martinet ont publié une jolie vidéo dans laquelle ils discutent de leur passé ensemble et de leur amitié. Si la vidéo contient des anecdotes et des souvenirs personnels, elle tente également de mettre en lumière le rôle d'un « ambassadeur Mario ». Cependant, l'explication reste vague.

Dans la vidéo, le directeur du jeu Shigeru Miyamoto félicite Martinet pour son dévouement à répandre la joie et à faire sourire les gens à travers son interprétation de Mario. Miyamoto déclare que Martinet continuera à parcourir le monde, à rencontrer des fans, à interpréter les voix familières lors d'événements, à signer des autographes et à s'engager avec la communauté. Néanmoins, la vidéo ne révèle pas qui exprimera Mario dans les prochains jeux ni pourquoi Martinet n'occupe plus ce rôle après près de 30 ans.

Bien que les détails du nouveau rôle de Martinet en tant qu'« ambassadeur de Mario » restent flous, il est évident que Nintendo apprécie sa représentation emblématique du personnage. La société souhaite conserver la magie que Martinet apporte au rôle, même s'il ne figure pas dans les futurs jeux Mario.

Alors que les fans attendent avec impatience la sortie de Super Mario Bros. Wonder le 20 octobre, ils se demandent qui exprimera désormais Mario et ce que cela signifie pour l'avenir de la franchise. Octobre sera un mois à la fois de nostalgie et de réinvention pour les fans de Mario, alors que le jeu prend une nouvelle direction de gameplay avec un nouveau doubleur en tête.

