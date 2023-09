Microsoft annonce l'engagement de Copilot en matière de droits d'auteur pour répondre aux préoccupations des utilisateurs

Microsoft a franchi une étape importante pour répondre aux préoccupations liées à une éventuelle violation du droit d'auteur avec son Copilot alimenté par l'IA. La société a récemment introduit son Copilot Copyright Commitment, qui garantit aux utilisateurs qu'ils peuvent utiliser les services Copilot sans se soucier des violations des droits d'auteur.

Avec l'engagement Copilot Copyright, Microsoft assume la responsabilité de tout problème juridique pouvant découler de l'utilisation des services Copilot. Cela inclut la défense de l'utilisateur et la couverture de tout jugement ou règlement défavorable, à condition que les utilisateurs respectent les directives et les filtres de contenu de Microsoft. Cet engagement vise à apaiser les inquiétudes soulevées par les entreprises clientes qui s'inquiètent des risques de violation du droit d'auteur.

Copilot de Microsoft intègre l'IA générative dans ses applications à usage quotidien telles que Word, Excel et Teams. Il introduit également une nouvelle fonctionnalité appelée Business Chat qui génère des mises à jour à partir de sources de données telles que les e-mails et les réunions. Pour respecter les droits d'auteur des auteurs, Microsoft a mis en place d'importantes protections, notamment des filtres et d'autres technologies visant à réduire la probabilité de renvoi de contenus contrefaits.

Bien que l'annonce de l'engagement Copilot en matière de droits d'auteur soit significative, les détails de l'engagement sont cruciaux pour les créateurs de contenu. Comprendre les termes et conditions de cet engagement aidera les utilisateurs à mieux comprendre la protection offerte par Microsoft et la manière dont elle s'aligne sur leurs propres besoins et attentes.

Il est important de noter qu’il n’existe aucune relation financière entre Microsoft et l’auteur de cet article et que l’auteur ne vend pas de produits Microsoft. Cependant, l’auteur souligne la valeur d’un processus hautement ciblé proposé pour aider les organisations à s’aligner sur les opportunités basées sur l’IA. Cela comprend des séminaires et des ateliers qui peuvent aider les travailleurs du savoir à devenir plus productifs en utilisant des outils tels que ChatGPT et Microsoft 365 Copilot.

En conclusion, l'engagement Copilot Copyright de Microsoft rassure les utilisateurs préoccupés par la violation du droit d'auteur lors de l'utilisation des services Copilot. En assumant la responsabilité des questions juridiques et en intégrant des filtres et des technologies pour réduire la probabilité de violation du contenu, Microsoft vise à répondre aux préoccupations des utilisateurs et à protéger leurs intérêts.

