Les mises à jour d'Android de septembre 2023 apportent une prise en charge FIDO2 améliorée pour les codes PIN

Google déploiera des mises à jour du système pour Android en septembre 2023, qui incluent diverses améliorations et nouvelles fonctionnalités. Ces mises à jour sont fournies via le Play Store et couvrent les composants principaux du système d'exploitation ainsi que des applications telles que les services Play et le Play Store.

Une mise à jour notable de ce mois-ci est la prise en charge améliorée de la norme de sécurité FIDO2 sur Android. FIDO2, couramment utilisé pour l'authentification à deux facteurs, a gagné en popularité dans l'industrie technologique avec l'introduction de méthodes de connexion sans mot de passe. Pour renforcer la sécurité, Android prendra désormais en charge l'ajout d'un code PIN pour protéger les mots de passe. Les spécificités de cette prise en charge ne sont pas encore connues, mais elle pourrait impliquer la saisie d'un code PIN pour une clé de sécurité FIDO2 connectée ou l'ajout d'un code PIN pour les téléphones Android qui servent eux-mêmes de clés FIDO2. Plus de détails seront révélés lors de la sortie de la version 23.35 des services Google Play.

De plus, Google Wallet bénéficiera d'améliorations mineures, telles que de nouveaux paramètres de préférences de messagerie et une meilleure expérience de gestion des cartes pour les utilisateurs au Japon. Le Play Store introduira une nouvelle page de paramètres qui simplifie les choix d'enquête pour les utilisateurs.

Dans l'ensemble, ces mises à jour démontrent l'engagement continu de Google à améliorer l'expérience Android et à fournir aux utilisateurs des fonctionnalités de sécurité améliorées.

