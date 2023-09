Semaine de sensibilisation à la connectivité numérique et à la bouée de sauvetage : rendre les services vocaux et à large bande accessibles à tous

Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, l’accès aux services voix et haut débit n’est pas seulement une commodité, mais une nécessité. Il constitue une bouée de sauvetage vers l'aide d'urgence, permet la communication avec les services gouvernementaux, connecte les individus aux ressources communautaires et maintient les amis et la famille en contact. Cependant, tout le monde n’a pas les moyens de payer ces services vitaux, et de nombreux foyers aux États-Unis ne sont toujours pas connectés.

Reconnaissant l'importance de l'accès à la voix et au haut débit pour les personnes à faible revenu et les anciens combattants, la Federal Communications Commission (FCC) et la Michigan Public Service Commission (MPSC) ont collaboré pour rendre ces services plus abordables. Grâce au programme Lifeline Assistance et au programme de connectivité abordable, les consommateurs éligibles peuvent bénéficier d'une réduction sur leurs frais mensuels pour les services voix et haut débit.

Les programmes Lifeline et Affordable Connectivity offrent une réduction mensuelle sur la facture aux consommateurs éligibles à faible revenu, y compris ceux qui participent au programme de pension des anciens combattants. Les participants ont la possibilité d'appliquer leur remise Lifeline à la voix, au haut débit ou à un forfait voix-haut débit, tandis que la remise ACP est appliquée spécifiquement au service haut débit.

De plus, la FCC a établi des programmes améliorés de liaison et de bouée de sauvetage pour les terres tribales, reconnaissant les besoins uniques des individus dans ces régions. Les règles d'éligibilité au programme Lifeline ont également été mises à jour pour éviter la duplication du soutien et garantir que seuls ceux qui en ont vraiment besoin reçoivent cette aide vitale.

La Semaine de sensibilisation à la connectivité numérique et à la bouée de sauvetage, proclamée par la gouverneure Gretchen Whitmer, vise à accroître la sensibilisation à la disponibilité de ces programmes et à encourager les citoyens éligibles à s'inscrire. Diverses organisations, agences gouvernementales, leaders de l'industrie et défenseurs des consommateurs unissent leurs forces pour informer les résidents sur les programmes étatiques et fédéraux en matière de connectivité vocale et haut débit.

Aucun citoyen ne devrait se retrouver sans téléphone ou sans service à large bande simplement parce qu’il n’en a pas les moyens. En promouvant Lifeline et le programme de connectivité abordable, nous pouvons garantir que tous les citoyens américains ont accès à des services vocaux et haut débit abordables.

