Yoga pour débutants pour seniors au Harrison Park Seniors Centre

Rejoignez-nous au Harrison Park Seniors Centre tous les mercredis matin pour une séance d'exercices amusante et douce appelée Beginners Yoga. Ce cours est spécialement conçu pour les personnes âgées et s'adapte à leurs besoins et capacités uniques. Que vous soyez débutant ou que vous ayez une certaine expérience du yoga, vous êtes invités à nous rejoindre.

L’atmosphère au Harrison Park Seniors Centre est toujours conviviale et accueillante. C'est une excellente occasion de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et souhaitant rester actives et s'amuser. Le cours est ouvert à toute personne âgée de 55 ans et plus et aucune expérience préalable n’est nécessaire.

Pour participer, il y a un coût de 2$ recueilli le jour du cours. Ces frais aident à couvrir les dépenses liées au fonctionnement du programme et garantissent qu'il reste abordable pour tous. Le cours se déroule de 10h00 à 12h00, ce qui laisse suffisamment de temps aux participants pour s'adonner à divers exercices et techniques de relaxation.

Si vous cherchez un moyen de redonner à votre communauté, des opportunités de bénévolat sont disponibles au Harrison Park Seniors Centre. Ils sont toujours à la recherche de personnes dévouées qui peuvent les aider dans différentes activités et programmes. Si vous êtes intéressé, veuillez appeler le 289/259-2862 pour plus d'informations.

Le yoga pour débutants pour personnes âgées au Harrison Park Seniors Centre propose une approche holistique du bien-être pour les personnes âgées. C'est l'occasion d'améliorer la force, la flexibilité et l'équilibre tout en favorisant le bien-être mental et émotionnel. L'exercice régulier est essentiel pour maintenir un mode de vie sain, et ce cours offre un environnement sûr et favorable aux personnes âgées pour qu'elles puissent pratiquer une activité physique.

Sources : Centre pour personnes âgées Harrison Park

Définitions:

– Yoga pour débutants : une pratique de yoga spécialement conçue pour les personnes qui débutent dans le yoga et qui peuvent nécessiter des modifications.

– Seniors : Individus âgés de 55 ans et plus.

– Bénévolat : Action d'offrir son temps et ses services pour participer à diverses activités ou programmes sans compensation monétaire.