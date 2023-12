Titre : La NASA invite le public à envoyer son nom sur la Lune Europa de Jupiter

By

Résumé : La NASA donne aux gens du monde entier la possibilité d'envoyer leur nom pour une mission sur la lune Europa de Jupiter. La mission Europa Clipper, connue sous le nom de campagne « Message dans une bouteille », permet à des individus d'être symboliquement présents à bord d'un vaisseau spatial parcourant des milliards de kilomètres vers l'une des destinations les plus intrigantes du système solaire. Alors que la date limite de soumission des noms approche, près de 2 millions de noms ont déjà été soumis. Ces noms seront gravés sur une puce électronique en silicium à l'aide d'une technologie de précision et accompagneront un poème de la poète lauréate américaine Ada Limón, créant un message symbolique dans une bouteille envoyée dans l'espace.

Titre : Percer les secrets d'Europe : le télescope Webb découvre du dioxyde de carbone sur la Lune de Jupiter

Résumé : La découverte de dioxyde de carbone sur la lune Europe de Jupiter par le télescope spatial James Webb marque une étape importante dans notre compréhension de l'environnement de la Lune et de son potentiel à abriter la vie. La présence de dioxyde de carbone, provenant de l'océan souterrain d'Europe, indique une diversité chimique qui pourrait être propice à la vie. Cette découverte, obtenue grâce à une analyse spectrale à haute résolution, améliore encore notre connaissance d’Europe et ouvre la voie à de futures explorations. Bien qu’aucune trace de panache de vapeur d’eau n’ait été détectée lors des observations, les scientifiques restent ouverts à la possibilité d’une variabilité de ces phénomènes. La découverte de dioxyde de carbone sur Europe par le télescope Webb ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre cette lune énigmatique et son habitabilité potentielle.

