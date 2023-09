Sefton Careline passe à une plateforme Software-as-a-Service pour une meilleure protection des clients

Sefton Careline, le service de soins technologiques à domicile fourni par Sefton Council, effectue la transition vers une plate-forme Software-as-a-Service (SaaS) afin de protéger ses clients pendant la transition du Royaume-Uni de l'analogique au protocole Internet (IP). réseau de communication. La société a choisi le SaaS PNC IP de Tunstall Healthcare comme nouvelle plate-forme, garantissant ainsi que Sefton Careline fonctionne sur la technologie la plus récente et est préparé pour le passage au numérique.

En passant à un modèle SaaS, Sefton Careline peut éviter le temps et les coûts associés à l'approvisionnement, à la maintenance et à la gestion de l'infrastructure matérielle. La nouvelle technologie permet également aux opérateurs de travailler à domicile, rendant le service plus agile et efficace. Des conseils sur le flux de travail ont été mis en œuvre pour fournir des temps de réponse plus rapides, ce qui se traduit par une expérience utilisateur améliorée pour les résidents.

Sefton Careline propose des packages de soins aux résidents locaux qui sont sortis de l'hôpital, fournissant des services de surveillance et d'intervention. Des pendentifs portables sont disponibles pour que les résidents puissent appeler à l'aide, ainsi que des capteurs installés dans leur maison. Cette technologie garantit que les résidents peuvent rester indépendants à la maison.

Jo Alty, responsable de Sefton Careline, a exprimé sa satisfaction quant à la transition, affirmant qu'elle a rendu le service plus flexible et plus convivial tant pour l'équipe que pour les résidents. Travailler en étroite collaboration avec Tunstall Healthcare a permis une transition en douceur, bénéficiant à toutes les personnes impliquées dans le service Careline.

Carissa Turner, responsable de la prestation chez Tunstall Healthcare, a souligné l'importance de passer à un modèle SaaS en vue de la transition numérique. La plateforme PNC IP SaaS a été lancée en avril de cette année, en prévision de la transition numérique progressive au Royaume-Uni, qui devrait s'achever d'ici 2025.

Dans l'ensemble, la transition vers une plate-forme SaaS bénéficiera grandement à Sefton Careline et à ses clients, garantissant que le service reste fiable et à jour pendant la transition du Royaume-Uni vers un réseau de communication numérique.

Sources:

– Conseil de Sefton

– Tunstall Santé