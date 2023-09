Les AirPods Pro de deuxième génération d'Apple passent à USB-C pour le boîtier de chargement

By

Apple a annoncé lors de l'événement iPhone 15 que les AirPods Pro de deuxième génération seraient désormais livrés avec un étui de chargement USB-C. Il s’agit d’un changement important car cela signifie que les AirPods Pro utiliseront désormais le même chargeur que l’iPad et le MacBook, permettant aux utilisateurs d’utiliser n’importe quel câble USB-C dont ils disposent. La taille compacte et la capacité de la batterie des AirPods Pro le rendent compatible avec une gamme de câbles USB-C, garantissant ainsi la commodité des utilisateurs.

De plus, les nouveaux AirPods Pro continueront de prendre en charge le chargement sans fil, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de charger leurs écouteurs sans avoir besoin de câbles. En termes de protection, la résistance à la poussière et à l’eau des AirPods Pro a été légèrement améliorée. Ils disposent désormais d'un indice de protection IP54, qui offre une certaine protection contre les particules de poussière et les éclaboussures d'eau. Cependant, les utilisateurs doivent éviter de plonger les AirPods Pro dans l’eau.

Bien qu’il n’y ait pas encore de nouvelles sur le moment où d’autres versions d’AirPod suivront, il est prévu que ce passage à l’USB-C soit adopté dans les futurs modèles. Le prix des nouveaux AirPods Pro restera à 249 $ aux États-Unis et dans 30 autres pays, et ils seront disponibles à l'achat à partir du 22 septembre.

Dans l’ensemble, ce passage au chargement USB-C pour les AirPods Pro de deuxième génération offre une plus grande compatibilité et commodité aux utilisateurs, ainsi qu’une protection améliorée contre la poussière et l’eau. Apple continue d'améliorer ses produits pour répondre aux besoins changeants de ses clients.

Sources : Événement Apple – Lancement de l’iPhone 15