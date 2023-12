Des scientifiques collaborent pour explorer une technologie révolutionnaire dans le domaine de la biologie synthétique

Résumé : L'Université de Washington, l'Institut Chan-Zuckerberg et l'Institut Allen ont uni leurs forces pour financer une organisation de biotechnologie de Seattle, le Seattle Hub for Synthetic Biology, avec 75 millions de dollars. L’organisation vise à mener des recherches sur les « machines à écrire à ADN », des cellules capables de s’auto-surveiller, qui pourraient révolutionner notre compréhension de la biologie. Dirigé par Jay Shendure de l'UW, le projet cherche à établir un nouveau modèle de collaboration entre le monde universitaire et le développement commercial. En utilisant l’ADN comme support de stockage d’informations, les chercheurs espèrent mieux comprendre les activités des systèmes biologiques au fil du temps. Bien qu’elle soit encore en cours de développement, cette technologie présente un potentiel prometteur pour transformer le domaine de la biologie. De plus, le projet offre une excellente opportunité de collaboration interdisciplinaire entre plusieurs institutions. Les objectifs à long terme du Seattle Hub incluent la création de systèmes biologiques fonctionnels dotés de capacités d'auto-enregistrement et l'exploration de l'utilisation de l'IA pour décoder les données enregistrées par ces systèmes. L'initiative met l'accent sur l'ouverture et prévoit de partager ses résultats avec la communauté scientifique mondiale pour faire progresser les efforts de recherche.

Une initiative de recherche pionnière explore des concepts révolutionnaires en biologie synthétique

Des scientifiques de l'Université de Washington, en collaboration avec l'Institut Chan-Zuckerberg et l'Institut Allen, se lancent dans un projet de recherche extraordinaire de 75 millions de dollars pour étudier le potentiel des « machines à écrire à ADN » – des cellules auto-surveillées qui pourraient transformer notre compréhension de la biologie. L'initiative conjointe, connue sous le nom de Seattle Hub for Synthetic Biology, vise à fusionner l'expertise de ces entités de recherche renommées et à établir un modèle unique de collaboration dans le domaine.

Malgré l’absence d’une feuille de route stricte et de toute garantie de succès, l’initiative s’efforce de libérer le potentiel de l’ADN en tant que support de stockage pour enregistrer des informations dynamiques sur les expériences cellulaires au fil du temps. Cette approche révolutionnaire pourrait révolutionner la façon dont nous étudions et comprenons les systèmes biologiques.

Jay Shendure, responsable scientifique du projet, compare la technologie à une « montre intelligente pour les cellules ». Plutôt que d’imaginer une montre-bracelet traditionnelle, il faudrait plutôt imaginer une cellule enregistrant ses expériences. En exploitant l’ADN comme entité numérique capable de stocker des informations, les scientifiques pourraient éventuellement acquérir des connaissances sans précédent sur les processus biologiques.

Les premières étapes du projet impliquent le développement d'un système de surveillance des cellules individuelles. Bien qu’il en soit encore à ses débuts, le système semble prometteur pour enregistrer des lignées précises pour chaque cellule. En outre, les progrès technologiques pourraient permettre des services tels que les « cellules enregistreurs et les souris enregistreurs » – des systèmes vivants dotés de capacités d’auto-enregistrement. Ces avancées posent des défis qui leur sont propres, comme celui de déchiffrer les données enregistrées et d’appliquer l’intelligence artificielle pour leur donner un sens.

Bien que le domaine reste limité en données, la collaboration entre le Seattle Hub, les experts en IA et les chercheurs en biologie présente une opportunité de relever ce défi. En partageant largement leurs résultats, l’initiative vise à favoriser les progrès dans les laboratoires du monde entier.

Bien que des progrès importants soient nécessaires avant que des avancées majeures puissent être annoncées, le Seattle Hub for Synthetic Biology veille à ce que les efforts de recherche restent ouverts et collaboratifs, soulignant la valeur potentielle qui pourrait découler de cette exploration de pointe.

