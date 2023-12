Les phoques arctiques prospèrent grâce à des voies nasales complexes

By

Les phoques arctiques ont une adaptation remarquable à leur habitat glacial qui les aide à rester au chaud et à retenir l'humidité : des voies nasales complexes. Selon une étude récente publiée dans le Biophysical Journal, la structure alambiquée de ces voies nasales permet aux phoques arctiques de retenir efficacement la chaleur et l'humidité lorsqu'ils inspirent et expirent.

Des chercheurs de l’Université norvégienne des sciences et technologies ont observé que les phoques de l’Arctique perdent moins de chaleur par échange thermique nasal que les espèces de phoques vivant dans des environnements plus doux. Cet avantage évolutif est crucial dans l’Arctique, où la perte de chaleur se traduit par une dissipation d’énergie qui doit être reconstituée par la nourriture.

En plus de la rétention de chaleur, l’étude a révélé que les phoques arctiques retiennent jusqu’à 94 % de l’eau lorsqu’ils inspirent et expirent. Cela signifie que la majeure partie de l'eau ajoutée à l'air lors de l'inhalation est récupérée lors de l'expiration, garantissant ainsi que les joints restent hydratés même dans des conditions froides et sèches.

Les os complexes appelés maxilloturbinats à l’intérieur des cavités nasales des phoques de l’Arctique jouent un rôle essentiel en minimisant la perte de chaleur et d’humidité. Ces étagères osseuses sont recouvertes d'une couche hautement vascularisée de tissus muqueux qui réchauffent et humidifient l'air inhalé, réduisant ainsi la quantité de chaleur et d'humidité perdue lors de l'expiration.

Les chercheurs ont comparé les cavités nasales des phoques arctiques et d'une espèce subtropicale, le phoque moine de Méditerranée. À l’aide de la tomodensitométrie, ils ont créé des modèles 3D de leurs cavités nasales et analysé leur capacité à réchauffer et humidifier l’air lors de l’inspiration, ainsi qu’à réduire la perte de chaleur et d’humidité lors de l’expiration.

L'étude a révélé que la structure complexe et dense de la cavité nasale des phoques arctiques améliore leur efficacité à retenir la chaleur et l'humidité par rapport aux phoques subtropicaux. L'augmentation du périmètre des maxilloturbinats du phoque arctique a été identifiée comme un facteur clé pour limiter la dissipation d'énergie à basse température ambiante.

Cette étude ouvre des possibilités de recherches futures sur les structures nasales d’autres espèces et les avantages évolutifs potentiels qu’elles offrent dans différents environnements. Les résultats pourraient également éclairer le développement d’échangeurs de chaleur et de systèmes de ventilation plus efficaces dans les applications techniques, telles que les climatiseurs.

En conclusion, les phoques arctiques ont développé une adaptation unique sous la forme de voies nasales complexes qui leur permettent de prospérer dans des environnements extrêmement froids et secs. Cette recherche met en lumière les stratégies remarquables que les animaux emploient pour s’adapter à leur habitat et offre des perspectives sur les futurs progrès technologiques.