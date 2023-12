L'avenir de la biologie : les cellules comme montres intelligentes

Le Seattle Hub for Synthetic Biology, un partenariat innovant entre l'Allen Institute, la Chan Zuckerberg Initiative et l'Université de Washington, a été officiellement lancé aujourd'hui. Cette initiative révolutionnaire vise à explorer les frontières de la technologie cellulaire en développant une méthode permettant aux cellules d'enregistrer des données en temps réel sur leurs propres activités.

Le Dr Jay Shendure, directeur exécutif du Seattle Hub for Synthetic Biology et professeur de sciences du génome à la faculté de médecine de l'Université de Washington, a expliqué l'objectif ambitieux de la recherche. "Nous essayons essentiellement d'encoder quelque chose d'analogue à une montre intelligente à l'intérieur d'une cellule", a-t-il déclaré. L'objectif est de créer un système de surveillance cellulaire qui capture et stocke des informations sur le fonctionnement de la cellule, de la même manière qu'une montre intelligente suit les activités et les données biométriques.

En permettant aux cellules d'enregistrer des données précieuses, les scientifiques espèrent acquérir une compréhension plus approfondie du comportement cellulaire, ce qui pourrait avoir des implications considérables dans des domaines tels que la médecine, la biotechnologie et la bio-ingénierie. Cette collaboration constitue une étape passionnante vers le déchiffrement des subtilités des processus cellulaires, ouvrant potentiellement de nouvelles voies pour diagnostiquer et traiter les maladies.

Le Seattle Hub for Synthetic Biology vise à tirer parti des technologies de pointe et de l’expertise interdisciplinaire pour faire avancer la recherche innovante. Cette collaboration met en évidence l’importance croissante de la biologie synthétique pour faire progresser notre compréhension du monde vivant. En combinant les ressources et les connaissances de trois organisations de premier plan, le Seattle Hub for Synthetic Biology est sur le point d'apporter des contributions significatives dans ce domaine.

Le lancement de cette initiative marque une étape importante dans la quête visant à libérer tout le potentiel de la biologie synthétique. La capacité d’exploiter les données cellulaires via un système de surveillance interne est extrêmement prometteuse pour l’avenir de la recherche et des applications biologiques. Alors que le Seattle Hub for Synthetic Biology prend de l’ampleur, la communauté scientifique attend avec impatience les découvertes révolutionnaires à venir.

En savoir plus dans l'histoire Web : L'avenir de la biologie : les cellules comme montres intelligentes