Le mécanisme de commutation quantique du Light-Harvesting Complex II (LHCII) dévoilé

De nouvelles recherches ont mis en lumière le mécanisme de commutation quantique du complexe de récolte de lumière II (LHCII), un composant crucial de la photosynthèse chez les plantes. Cette découverte révolutionnaire, réalisée grâce à la microscopie cryoélectronique avancée (cryo-EM) et à des calculs théoriques, confirme le rôle dynamique du LHCII dans la régulation du transfert d'énergie.

La photosynthèse, le processus par lequel les plantes convertissent le dioxyde de carbone en composés organiques grâce à la lumière du soleil, repose sur le fonctionnement efficace du LHCII. Ce complexe comprend des molécules de pigment attachées aux protéines et remplit deux fonctions principales : dissiper l'énergie excédentaire sous forme de chaleur sous une lumière intense grâce à une trempe non photochimique et transférer efficacement la lumière vers le centre de réaction sous une faible lumière.

Des études récentes en bioingénierie ont montré qu'accélérer le passage entre ces fonctions peut améliorer considérablement l'efficacité de la photosynthèse, conduisant à des augmentations substantielles du rendement de cultures comme le soja. Cependant, les changements structurels précis au niveau atomique qui déclenchent cette régulation dans LHCII restent inconnus.

Pour résoudre ce problème, des chercheurs de l'Institut de physique de l'Académie chinoise des sciences, en collaboration avec le groupe dirigé par le professeur Gao Jiali du Shenzhen Bay Laboratory, ont utilisé une nouvelle approche. Ils ont combiné des études cryo-EM des structures dynamiques du LHCII à résolution atomique avec des calculs de la théorie fonctionnelle de la densité multi-états (MSDFT) du transfert d'énergie entre les molécules de pigment.

En analysant une série de structures cryo-EM, les chercheurs ont observé que l’acidification induisait un changement conformationnel du LHCII. Ce changement a modifié la distance inter-pigment, en particulier entre la lutéine1 (Lut1) et la chlorophylle612 (Chl612), entraînant une extinction de la fluorescence. L'étude a révélé que le changement conformationnel de LHCII, combiné à la pression latérale sur le complexe, joue un rôle crucial dans la trempe non photochimique (NPQ).

Les chercheurs ont utilisé des calculs MSDFT, ainsi que des expériences de fluorescence transitoire, pour identifier le mécanisme de commutation quantique du LHCII. Ils ont déterminé que la distance entre Lut1 et Chl612 constitue un facteur clé dans la régulation du canal de transfert d’énergie. Une légère modification de cette distance critique permet une commutation réversible entre la récupération de lumière et la dissipation d'énergie excessive. Ce mécanisme permet une adaptation rapide aux changements d’intensité lumineuse, garantissant ainsi une photosynthèse et une photoprotection efficaces.

Ces résultats confirment les prédictions théoriques et les simulations de dynamique moléculaire précédentes selon lesquelles LHCII serait une machine moléculaire à régulation allostérique. La recherche contribue à une compréhension plus approfondie des processus fondamentaux sous-jacents à la photosynthèse et pourrait ouvrir la voie à de futurs progrès en matière d’amélioration du rendement des cultures et d’amélioration de la capture d’énergie dans les systèmes photosynthétiques artificiels.

Cette étude a été soutenue par l’Académie chinoise des sciences, la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine et la Commission municipale de l’innovation scientifique et technologique de Shenzhen.