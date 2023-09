La banque d'alimentation 622 MagGo d'Anker offre une recharge sans fil à un prix avantageux

Vous recherchez une batterie externe de chargement sans fil pour votre iPhone ? La batterie magnétique 622 MagGo d'Anker est actuellement en vente pour seulement 39.99 $, soit 30 $ de réduction sur son prix d'origine. Cette banque d'alimentation portable a une capacité de 5,000 7.5 mAh et peut alimenter sans fil un iPhone compatible à 621 W. Même s'il n'est peut-être pas aussi rapide que la batterie MagSafe officielle d'Apple, il offre une option beaucoup plus abordable. Le MagGo dispose également d'une béquille pliante qui peut contenir même un iPhone de taille maximale, et il peut également servir de chargeur sans fil lorsqu'il est soutenu. Anker propose également une version plus basique, la 29.99 MagGo, pour XNUMX $, qui n'inclut pas la béquille.

En plus de la banque d'alimentation, d'autres offres sont disponibles. L'ensemble de construction Lego Super Mario Question Mark Block est en vente au prix de 159.99 $, soit 40 $ de réduction sur son prix d'origine. Cet ensemble comprend quatre mini-dioramas extensibles représentant les niveaux emblématiques du jeu vidéo Super Mario 64. L'ensemble est également compatible avec les figurines électroniques Mario de Lego, permettant un jeu interactif.

Le MacBook Pro 16 pouces d'Apple équipé du processeur M1 Max de 2021 est en vente chez B&H Photo au prix de 2,799 1,500 $, soit une économie de 64 2 $. Cet ordinateur portable est équipé de 3456 Go de RAM, d'un SSD de 2234 To et dispose d'un écran de résolution XNUMX x XNUMX. Il s’agit d’une machine puissante pour les flux de travail créatifs et dispose d’un chargement MagSafe, d’un port HDMI et d’un emplacement pour carte SD.

D'autres offres incluent l'édition collector cartonnée de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom – Le guide officiel complet pour 25.64 $, le clip de jeu PowerA MOGA Play and Charge pour les contrôleurs Xbox pour 7.99 $, l'étui en cuir vert forêt pour iPhone 14 Plus d'Apple pour 10.53 $. , la souris de jeu filaire Logitech G502 X en blanc pour 49.99 $ et le pack « caméra d'action » Insta360 Go 3 pour 369.99 $.

