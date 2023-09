Prix ​​​​plus bas que jamais sur le nouveau MacBook Air M15 2 pouces d'Apple et plus encore

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau MacBook ou iPad Pro, des offres intéressantes sont actuellement disponibles. Le nouveau MacBook Air M15 2 pouces d'Apple est actuellement en vente au prix le plus bas de tous les temps de 1,299 200 $, soit 512 $ de moins que le prix habituel. Ce modèle est livré avec une capacité de stockage de 15.3 Go et dispose d'un écran Liquid Retina de 18 pouces, des performances Apple Silicon et d'une autonomie de 256 heures. Les économies s'appliquent également au modèle 1,099 Go, désormais disponible au prix de XNUMX XNUMX $.

Pour les utilisateurs d'iPad Pro, le Magic Keyboard 11 pouces d'Apple est actuellement réduit à 209.99 $, contre 299 $. Ce clavier est compatible avec tous les derniers iPad d'Apple, y compris les séries M2 et M1, ainsi que le dernier iPad Air. Il offre une expérience de frappe améliorée avec des touches rétroéclairées et un trackpad intégré. Le clavier se connecte à l'iPad à l'aide du Smart Connector d'Apple, éliminant ainsi le besoin de chargement et de connectivité Bluetooth.

Si vous recherchez un chargeur portable, UGREEN a lancé une nouvelle banque d'alimentation MagSafe de 10,000 7.5 mAh. Cette banque d'alimentation est dotée d'une bobine MagSafe et peut fournir des vitesses de charge de 15 W aux iPhones et des vitesses de 48.99 W aux appareils Android. Il dispose également de deux ports supplémentaires pour charger d’autres appareils. La banque d'alimentation est actuellement en vente au prix de 70 $, contre XNUMX $ auparavant.

Ces offres offrent d'importantes économies sur les derniers appareils et accessoires Apple, ce qui en fait le moment idéal pour mettre à niveau votre technologie. Ne manquez pas ces réductions !

Sources:

– Article source : 9to5Toys (lien non fourni)

