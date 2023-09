L'évolution de la technologie cloud dans le secteur bancaire

Le secteur bancaire connaît une transformation significative à mesure qu’il passe progressivement d’une infrastructure sur site à l’adoption de services cloud. Cette transition est motivée par la nécessité d’améliorer l’efficacité et l’agilité tout en répondant à l’évolution des attentes des clients et aux défis réglementaires. Dans un récent épisode de SAP Industry Live, Bob Evans s'est entretenu avec des dirigeants, des clients et des partenaires de SAP pour découvrir comment le secteur bancaire adopte la technologie cloud.

L’un des principaux moteurs de l’adoption des services cloud dans le secteur bancaire est la volonté d’améliorer l’efficacité et l’agilité. En abandonnant la création et la maintenance d’infrastructures sur site, les banques peuvent tirer parti de l’évolutivité et de la flexibilité de la technologie cloud. Cela leur permet de répondre rapidement aux conditions changeantes du marché et aux demandes des clients.

Cependant, la transition vers le cloud ne se fait pas sans défis. La protection des données et le respect des exigences réglementaires strictes sont des priorités absolues pour les banques. S'adapter aux diverses lois et exigences réglementaires mondiales en matière de protection de la vie privée reste l'un des plus grands défis du secteur. Même si les accords régionaux constituent un pas dans la bonne direction, il existe encore peu de positions communes entre les pays.

L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique jouent également un rôle important dans l'adoption par le secteur bancaire de la technologie cloud. Ces technologies sont appliquées aux processus bancaires pour améliorer l'efficacité, prédire la consommation contractuelle et fournir des procédures d'achat guidées. En exploitant la puissance de l’IA et de l’apprentissage automatique, les banques peuvent rationaliser leurs opérations et fournir des services plus personnalisés et plus efficaces à leurs clients.

En conclusion, le secteur bancaire adopte prudemment la technologie cloud car il cherche à améliorer son efficacité, à répondre aux attentes changeantes des clients et à relever les défis réglementaires. L'adoption des services cloud offre aux banques la possibilité d'améliorer leur agilité et leur réactivité dans un environnement commercial en évolution rapide. Cependant, les banques doivent également composer avec les complexités de la sécurité des données et de la conformité réglementaire. Grâce à l’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique, les banques peuvent encore améliorer leurs opérations et offrir une expérience client de qualité supérieure à l’ère numérique.

Sources:

– SAP Industrie en direct

– Groupe Banque TD

– SAP Bancaire