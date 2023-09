La bataille des géants des smartphones : la poussée de Samsung avec les téléphones pliables

Selon Counterpoint Research, Samsung et Apple sont les acteurs dominants sur le marché mondial des smartphones, Samsung devançant légèrement Apple en termes de part de marché. Pour asseoir davantage sa position sur le marché, Samsung se concentre sur les smartphones pliables.

Lors du récent événement « Unpacked » organisé en Corée du Sud, Samsung a dévoilé ses nouveaux Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Ces appareils démontrent l'engagement de Samsung en faveur de la technologie pliable et représentent l'avenir des smartphones. Cette décision de Samsung est rafraîchissante, car elle apporte quelque chose de nouveau et de différent au marché des smartphones, dominé par des appareils rectangulaires avec des améliorations progressives de la vitesse du processeur et de la qualité de l'appareil photo.

Le plus grand défi pour Samsung est de convaincre les utilisateurs d’iPhone et de les convaincre de passer aux téléphones pliables fonctionnant sous Android. Apple a créé un solide écosystème d'applications, d'accessoires et de services d'abonnement exclusifs qui rendent difficile le départ des utilisateurs. Une application de verrouillage populaire pour Apple est iMessage, qui offre un partage d'images et de vidéos de haute qualité. Les utilisateurs d'Android, en revanche, sont confrontés à des limitations lorsqu'ils envoient des images et des vidéos par SMS aux utilisateurs iOS.

Même si les téléphones pliables de Samsung ne sont peut-être pas en mesure de changer cet aspect, ils peuvent cibler les utilisateurs moins dédiés à l'écosystème Apple et les encourager à faire le changement. Samsung a même lancé des publicités incitant les utilisateurs d’iPhone à passer à leurs appareils pliables.

Cependant, Apple pourrait perturber les plans de Samsung en lançant son propre appareil pliable. Bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle, des rumeurs suggèrent qu’Apple envisagerait un iPad pliable. Apple a l’habitude d’observer le marché et d’agir lorsque le moment est venu.

Le marché des téléphones pliables est encore relativement petit par rapport au marché global des smartphones, mais avec Samsung en tête, la clé consiste à convaincre les utilisateurs d’iPhone de changer. Reste à voir si les téléphones pliables de Samsung pourront bousculer le marché et attirer une nouvelle vague d'utilisateurs de smartphones.

Source : Yahoo Finance, recherche Counterpoint