Samsung dévoile un téléviseur 98K de 8 pouces au CEDIA Expo

Samsung a présenté son plus grand téléviseur grand public à ce jour au CEDIA Expo. Le QN990C est un énorme téléviseur 98K de 8 pouces, équipé du processeur Neural Quantum 8K de Samsung et d'un système de rétroéclairage mini-LED. Le téléviseur dispose de ports HDMI 2.1 et d'un tuner ATSC 3.0, ce qui le rend évolutif en termes de connectivité. Cependant, la disponibilité du contenu 8K natif reste limitée, nécessitant une conversion ascendante à partir de résolutions inférieures. Le QN990C est au prix de 39,999.99 XNUMX $, ce qui séduit les installateurs personnalisés et les acheteurs à la recherche d'installations de cinéma maison haut de gamme.

Alors que Samsung ouvre la voie en présentant des écrans 8K, l’avenir de cette technologie est incertain. D'autres fabricants, comme LG et TCL, ont arrêté la production de modèles 8K. De plus, le manque de contenu grand public en résolution native 8K constitue un défi pour une adoption généralisée. Malgré ces défis, Samsung reste déterminé à repousser les limites de la technologie TV.

Outre Samsung, Hisense a également dévoilé un téléviseur extra-large au CEDIA Expo. Le Editors 'Choice U8K est désormais disponible dans une taille de 100 pouces, offrant un écran légèrement plus grand à un prix plus abordable de 9,999 4 $. Ce téléviseur XNUMXK devrait également arriver prochainement sur le marché, offrant une option alternative aux consommateurs.

Samsung et Hisense visent à répondre aux demandes des consommateurs haut de gamme et des installateurs personnalisés qui recherchent des écrans plus grands pour des expériences de divertissement à domicile immersives. Alors que la technologie 8K continue d’évoluer, il est important de prendre en compte la disponibilité du contenu natif et le coût de son adoption lorsque l’on envisage ces options TV premium.

