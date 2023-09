Samsung annonce la mise à jour One UI Watch 5 pour les montres Galaxy

Samsung a récemment dévoilé la mise à jour One UI Watch 5, apportant de nombreux changements et améliorations à sa gamme de montres Galaxy. Bien que l'interface utilisateur et la conception soient restées pratiquement inchangées, cette mise à jour se concentre sur l'amélioration de l'expérience utilisateur globale en introduisant des modifications internes. La société a progressivement déployé la mise à jour One UI Watch 5 sur les anciennes montres intelligentes, et elle a désormais atteint les utilisateurs de Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro en Inde.

À l'heure actuelle, la mise à jour est disponible pour la variante GPS de la Galaxy Watch 5, la variante LTE devant recevoir la mise à jour dans un avenir proche. Les utilisateurs peuvent télécharger la mise à jour via l'application Galaxy Wearable, avec la version du firmware R9xxXXU1BWH5.

L'une des caractéristiques notables de la mise à jour One UI Watch 5 est qu'elle est basée sur Wear OS 4. Cette mise à jour est relativement volumineuse, avec une taille de téléchargement d'environ 1.77 Go. De plus, il inclut le correctif de sécurité de juillet 2023 et introduit de nouvelles fonctionnalités telles qu'une mise à jour des cadrans de montre et un arrière-plan basé sur une carte pour les notifications.

Le journal des modifications fourni par Samsung sur son site officiel révèle une série d'améliorations incluses dans la mise à jour. Certaines de ces améliorations incluent une nouvelle disposition verticale pour une sélection plus facile des cadrans et des vignettes de montre, une vignette de batterie pour surveiller les niveaux de batterie de la montre, du téléphone et des Galaxy Buds, et une vignette de contrôleur Buds améliorée avec un contrôle audio à 360°.

De plus, la mise à jour apporte des améliorations à Samsung Health, telles qu'un coaching du sommeil amélioré, l'enregistrement automatique des entraînements cyclistes et des zones de fréquence cardiaque personnalisées pendant les entraînements de course à pied. Il introduit également des fonctionnalités telles que des options de sauvegarde et de restauration, des commandes d'appel supplémentaires depuis la montre et la possibilité d'accéder aux commandes de la caméra sur la montre lors de l'utilisation du Galaxy Z Flip5 ou Fold5 en mode Flex ou en mode Tente. Les autres changements proposés par la mise à jour incluent la possibilité de dicter du texte avec la saisie vocale, la lecture des notifications par Bixby à haute voix avec la connectivité des écouteurs, la prise en charge de plusieurs minuteries, l'entretien de l'appareil pour surveiller l'état de la batterie et de la mémoire, les gestes universels pour un contrôle sans contact et l'ajout de Samsung Pay. fonctionnalité.

Dans l’ensemble, la mise à jour One UI Watch 5 apporte de nombreuses améliorations et nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience globale d’utilisation des Galaxy Watches. Les utilisateurs peuvent s'attendre à constater des améliorations dans divers domaines tels que la sélection du cadran et des vignettes, le suivi de l'état de santé, les options de sauvegarde et de restauration des données, le contrôle des appels et la sécurité globale de l'appareil.

Définitions:

– One UI : l'interface utilisateur personnalisée de Samsung pour ses appareils mobiles.

– Wear OS : Système d’exploitation pour montres connectées développé par Google.

– Galaxy Watches : Gamme de montres connectées développées par Samsung.

Sources:

– Site officiel de Samsung.