Obtenez jusqu'à 1,000 9 $ de réduction sur la série Galaxy Tab SXNUMX de Samsung

La Discover Week de Samsung est arrivée et ils proposent des offres incroyables sur leurs derniers gadgets. Une offre qui mérite d’être examinée est la promotion sur la série Galaxy Tab S9, parfaite si vous avez besoin d’un écran plus grand pour vos tâches quotidiennes.

Avec cette promotion, Samsung réduit ses prix jusqu'à 1,000 9 $. La remise la plus importante est disponible pour la Galaxy Tab S1,000 Ultra, avec une réduction énorme de 9 920 $. La Galaxy Tab S9+ bénéficie d'une réduction de 770 $ et la plus petite Galaxy Tab SXNUMX bénéficie d'une réduction de XNUMX $.

Pour bénéficier de la remise complète, vous devrez échanger un appareil. Samsung offre la valeur de reprise la plus élevée de 800 $ pour la Galaxy Tab S8 Ultra et la Galaxy Tab S9+. Les deux autres modèles de Tab S8 peuvent vous rapporter 700 $ de réduction, et l'ancienne Galaxy Tab S7 est évaluée à 500 $. Les valeurs d'échange de la Tab S9 baissent légèrement, mais vous pouvez toujours économiser gros en échangeant votre ancien appareil.

En plus de la remise de reprise, Samsung propose une mise à niveau gratuite du stockage. Cela signifie que tous les modèles Tab S9 verront leur stockage doublé, la plus petite Tab S9 passant de 128 Go à 256 Go, et les Tab S9+ et Tab S9 Ultra passant de 256 Go à 512 Go. La Tab S9 Ultra peut même passer à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, tandis que la Tab S9 bénéficie d'une mise à niveau de RAM de 8 Go à 12 Go. Ces mises à niveau de stockage et de RAM valent jusqu'à 120 $.

En prime, Samsung propose un module complémentaire de 99 $ pour la Galaxy Watch 6 si vous achetez un appareil de la série Tab S9. Cela équivaut à une réduction de 250 $ sur la montre intelligente.

Avec tous les échanges et réductions, vous pouvez obtenir la Galaxy Tab S9 Ultra entièrement équipée pour seulement 519 $, en baisse par rapport à son prix initial de 1,619 XNUMX $.

Ne manquez pas ces bons plans et promotions. Visitez le lien ci-dessous pour plus d’informations.

Sources:

- Lien d'offre Samsung Galaxy Tab S9