Le Galaxy Ring de Samsung devrait faire ses débuts aux côtés du Galaxy S24

Le très attendu Galaxy Ring de Samsung devrait faire ses débuts au début de l'année prochaine, volant potentiellement la vedette au Galaxy S24 lors du prochain événement de Samsung. Le leaker Ice Universe a suscité des spéculations selon lesquelles le Smart Ring serait lancé aux côtés de la série S24, mais malheureusement, on sait peu de choses sur l'appareil pour le moment.

Selon des fuites précédentes, le Galaxy Ring serait doté de capteurs capables de collecter des données de santé et de les transmettre à un smartphone, similaire au populaire Oura Ring. Un brevet divulgué indique en outre que le Galaxy Ring servira d’outil de suivi, de mesure, de surveillance et de téléchargement d’informations liées à la condition physique et au sommeil.

Il semble que Samsung s'inspire du design réussi d'Oura, même s'il convient de noter qu'Ice Universe fait l'éloge de l'anneau malgré ses fonctionnalités limitées. Cependant, le Galaxy Ring n’est pas le seul appareil portable sur lequel Samsung travaille. La société a également breveté les Galaxy Glasses, un appareil multifonctionnel comprenant des casques de réalité virtuelle, des casques de réalité augmentée, des écouteurs, des smartphones et des lunettes intelligentes.

Ces lunettes Galaxy pourraient potentiellement servir de réponse de Samsung à l'Apple Vision Pro et sont potentiellement encore plus intrigantes que le Galaxy Ring. Pourtant, on ne sait pas quand ni si les lunettes Galaxy seront réellement commercialisées.

Dans l'ensemble, l'incursion de Samsung dans la technologie portable avec le Galaxy Ring et les Galaxy Glasses montre l'engagement de l'entreprise à élargir son offre de produits dans les secteurs de la technologie et de la santé. Il sera intéressant de voir comment ces appareils sont accueillis par les consommateurs et comment ils se comparent à la concurrence.

Définitions:

– Galaxy Ring : un prochain appareil portable de Samsung qui, selon les rumeurs, comporterait des capteurs de santé et des capacités de collecte de données similaires à celles de l'Oura Ring.

– Galaxy S24 : Le prochain smartphone phare de la série Galaxy S de Samsung.

– Oura Ring : un appareil portable populaire qui suit et surveille les données liées à la santé et au sommeil.

– Galaxy Glasses : Un appareil multifonctionnel de Samsung qui comprend des casques de réalité virtuelle, des casques de réalité augmentée, des écouteurs, des smartphones et des lunettes intelligentes.

Source : Sam Mobile