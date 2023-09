Samsung lance la version bêta de One UI 6.0 pour le Galaxy A34

Samsung a récemment lancé la très attendue version bêta One UI 6.0 pour son smartphone Galaxy A34 au Royaume-Uni. Cette version bêta, étiquetée A346BXXU4ZWI1, pèse environ 2 Go et est livrée avec le dernier système d'exploitation Android 14.

Bien que le programme bêta ait commencé au Royaume-Uni, il devrait bientôt s'étendre à d'autres pays tels que la Chine, l'Inde, la Corée, l'Allemagne et la Pologne. Cela signifie que les utilisateurs du Galaxy A34 dans ces régions peuvent également s’attendre à tester les nouvelles fonctionnalités et améliorations introduites dans One UI 6.0.

Pour participer au programme bêta, les propriétaires de Galaxy A34 doivent d’abord installer l’application Samsung Members sur leurs appareils. À partir de là, ils peuvent facilement postuler au programme bêta et attendre que la mise à jour soit disponible dans la section Mise à jour logicielle des paramètres de leur appareil.

Le programme bêta du Galaxy A34 One UI 6.0 fait suite aux programmes bêta à succès menés pour la série Galaxy S23 et le Galaxy A54. Samsung est connu pour impliquer activement ses utilisateurs dans le processus de test et d'amélioration, garantissant ainsi une expérience logicielle plus stable et plus raffinée à ses clients.

Avec One UI 6.0, Samsung vise à améliorer l'expérience utilisateur globale en introduisant de nouvelles fonctionnalités, en améliorant les performances et la sécurité et en optimisant l'interface utilisateur. En tant que mise à jour majeure du précédent One UI 5.5, elle devrait apporter des améliorations significatives et un nouveau look au Galaxy A34.

